Європа готується до сонячного затемнення: чи залишаться люди без світла

Енергетик біля сонячних панелей, електромережі. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Вже 12 серпня країни Європи зіткнуться з незвичною ситуацією для енергосистеми. Через часткове сонячне затемнення виробництво електроенергії на сонячних електростанціях на кілька годин помітно скоротиться. Найбільше тимчасове падіння генерації прогнозують у Німеччині та Іспанії.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на французького оператора високовольтної мережі RTE, передає Новини.LIVE.

Коли відбудеться затемнення

За інформацією RTE, сонячне затемнення триватиме 12 серпня приблизно з 19:30 до 21:30 за місцевим часом. У деяких регіонах Франції Місяць закриє до 99% сонячного диска, а на півночі Іспанії астрономічне явище буде повним.

Саме в цей період сонячні електростанції вироблятимуть значно менше електроенергії, ніж зазвичай.

Наскільки скоротиться генерація

Фахівці пояснюють, що через зменшення сонячного світла виробництво електроенергії різко впаде, а після завершення затемнення так само швидко відновиться.

За прогнозами французького оператора, під час максимальної фази затемнення виробництво сонячної електроенергії в Європі зменшиться приблизно на 9700 МВт. Це становить близько 3,7% від усіх встановлених сонячних потужностей Європейського Союзу.

Які країни постраждають найбільше

Найвідчутніше скорочення виробництва прогнозують у країнах із найбільшими потужностями сонячної генерації:

Німеччині — близько 3300 МВт;

Іспанії — майже 3000 МВт;

Франції — приблизно 1800 МВт, що дорівнює близько 3% національного виробництва електроенергії.

Саме ці країни відчують найбільший вплив астрономічного явища на роботу сонячних електростанцій.

Чи будуть відключення світла

Попри тимчасове скорочення генерації, оператори мереж не прогнозують жодних перебоїв з електропостачанням. У RTE наголошують, що виробництво електроенергії в Європі залишається достатнім для покриття попиту. Крім того, затемнення припаде на вечірній час, коли сонячні електростанції вже працюють далеко не на максимальній потужності.

Завдяки цьому енергосистема зможе компенсувати тимчасову втрату генерації за рахунок інших джерел електроенергії.

Подібний досвід уже був

Енергетики зазначають, що це далеко не перший випадок, коли сонячне затемнення впливає на роботу європейської енергосистеми. Під час часткового сонячного затемнення у березні 2015 року виробництво сонячної електроенергії:

у Франції скоротилося приблизно на 2000 МВт;

по всій Європі — майже на 35 ГВт.

Попри значно більші втрати генерації, енергосистема тоді працювала стабільно завдяки завчасній підготовці та координації операторів мереж.

Чому затемнення не стане проблемою

Експерти пояснюють, що сучасні європейські енергосистеми враховують подібні природні явища під час планування роботи електромереж.

Оскільки дата та точний час затемнення відомі заздалегідь, оператори можуть завчасно збільшити виробництво на інших електростанціях, а також використати резервні потужності для балансування системи. Тому навіть тимчасова втрата майже 10 ГВт сонячної генерації не повинна вплинути ні на роботу енергосистеми, ні на споживачів.

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