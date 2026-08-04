Газовий козир Азербайджану: експорт з найбільшого родовища встановив новий рекорд

Видобуток газу, газове родовище. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Поки Європа шукає альтернативу російському газу, Азербайджан нарощує поставки і зміцнює свої позиції на енергетичному ринку. Лише за перші шість місяців цього року країна-сусідка Росії збільшила експорт газу з найбільшого родовища Шах-Деніз, а вже восени планує відкрити ще один новий напрямок постачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на NV Бізнес.

Як збільшився експорт азербайджанського газу

У першому півріччі цього року Азербайджан експортував із родовища Шах-Деніз 11,44 мільярдів кубометрів природного газу, що на 1,8% більше, ніж за цей же період минулого року.

Газ із родовища Шах-Деніз забезпечив 55% загального експорту природного газу Азербайджану. Загалом магістральними газопроводами країна за шість місяців транспортувала 20,79 мільярдів кубометрів газу, що на 2,6% перевищує показник аналогічного періоду 2025 року.

Постачання здійснюються через систему Південного газового коридору (South Gas Corridor), яка забезпечує транспортування азербайджанського газу до європейських споживачів.

Родовище із запасами понад трильйон кубометрів

Шах-Деніз вважається одним із найбільших газових родовищ Каспійського регіону. Воно розташоване на південному заході Каспійського моря, а його запаси оцінюються приблизно у 1,2 трильйони кубометрів природного газу.

Минулого року експорт із цього родовища також зростав. За підсумками 2025 року поставки збільшилися на 1,3% та досягли 23,14 мільярди кубометрів.

Яким країнам продають газ із Азербайджану

Наразі Азербайджан має домовленості про постачання газу до 16 держав, із яких 13 розташовані в Європі. Вже з жовтня поточного року до переліку країн-імпортерів приєднається Сан-Марино.

У січні 2026 року державна нафтогазова компанія SOCAR розпочала постачання природного газу до Австрії та Німеччини, що стало ще одним кроком до посилення енергетичного партнерства з країнами Європейського Союзу.

Крім європейських споживачів, азербайджанський газ також експортується до Туреччини та Грузії. Також із 2 серпня 2025 року Азербайджан розпочав постачання природного газу через територію Туреччини до Сирії, розширивши географію свого енергетичного експорту.

Втім, суттєво наростити обсяги експорту поки що складно. Президент Азербайджану Ільхам Алієв пояснив, що головною перепоною стала пропускна спроможність існуючої інфраструктури.

"І газопровід TAP, і газопровід TANAP працюють на повну потужність. Тепер нам потрібні нові сполучення та нові трубопроводи. Для цього необхідні кошти на інвестиції", — наголосив він.

Чи вистачить газу в Україні

Україна перед початком опалювального сезону накопичує газ у підземних сховищах. За оцінками експертів, до зими запаси можуть сягнути від 13,1–13,2 мільярдів кубометрів за мінімальним сценарієм і до 14,6 мільярдів кубометрів за базовим. Водночас самих запасів недостатньо — успішне проходження зими залежатиме від можливості фінансувати нові закупівлі газу та стабільної роботи газовидобувної інфраструктури.

Головними ризиками залишаються можливі нові російські удари по газовидобувних підприємствах, нестача коштів на імпорт палива та фінансові проблеми теплокомуненерго. За оцінками експертів, імпорт 2 мільярдів кубометрів газу коштує близько 1 мільярда доларів, а загальна потреба у фінансуванні може сягнути 3–4 мільярдів доларів. Для покриття цих витрат "Нафтогаз" залучає кредити міжнародних банків, грантові кошти та розширює співпрацю із закордонними партнерами, зокрема закуповує скраплений природний газ зі США через польську компанію ORLEN.

Експерти сходяться на думці, що газу для населення, найімовірніше, вистачить, однак перебіг опалювального сезону значною мірою залежатиме від безпекової ситуації та стану енергетичної інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що попри війну, в Україні виник надлишок газу, який видобувають приватні компанії. Через падіння попиту на внутрішньому ринку уряд розглядає можливість дозволити обмежений експорт, але лише за умови, що це не загрожуватиме енергетичній безпеці країни та запасам на зиму.

Також Новини.LIVE писали, що у Європі ціни на паливо можуть зрости вже цієї зими, адже підземні сховища заповнюються повільніше, а імпорт скрапленого природного газу скорочується. На думку аналітиків, якщо перебої з постачанням через Ормузьку протоку збережуться, країнам ЄС доведеться активніше конкурувати за газ, що може спричинити нове подорожчання енергоносіїв.