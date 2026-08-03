Чи вистачить газу на зиму: експерти назвали головну загрозу для опалювального сезону

Людина гріє руки, видобування газу. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Україна активно готується до опалювального сезону, але розслаблятися ще зарано. Експерти кажуть, що накопичити необхідні запаси газу реально, однак вирішальними можуть стати не кубометри в сховищах, а гроші на закупівлю палива та наслідки нових російських ударів по газовій інфраструктурі.

Чи вистачить українцям газу взимку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Delo.ua.

Скільки газу можуть накопичити до зими

Україна продовжує активно закачувати газ у підземні сховища. За словами експертів, країна має всі шанси до початку опалювального сезону виконати урядовий план. Тож розглядаються два сценарії:

мінімальний запас — 13,1–13,2 мільярдів кубометрів;

базовий — 14,6 мільярдів кубометрів.

Частина аналітиків навіть вважає, що за нинішніх темпів Україна може накопичити близько 15 мільярдів кубометрів газу, навіть без суттєвого збільшення імпорту.

Але самих запасів недостатньо. Фахівці наголошують: наявність газу у сховищах ще не означає, що опалювальний сезон пройде без проблем. Найбільші ризики зараз:

нестача коштів на закупівлю додаткового газу;

нові удари росії по газовидобувній інфраструктурі;

можливі проблеми із теплогенеруючими підприємствами.

Якщо російські атаки посиляться, власний видобуток може тимчасово скоротитися, а це означає необхідність закуповувати ще більше газу за кордоном.

У чому полягає основна проблема

Експерти зазначають, що Україна може купити необхідні обсяги газу на європейському ринку. Проблема в іншому — це дуже дорого. За оцінками фахівців:

імпорт 2 мільярди кубометрів газу коштує приблизно 1 млрд доларів;

загальна потреба у фінансуванні до наступної зими може сягнути 3–4 мільярдів доларів.

Тому "Нафтогаз" залучає кредити міжнародних банків, домовляється про гранти та реструктуризує старі борги.

Чому "Нафтогазу" постійно бракує коштів

Велике фінансове навантаження створює державна система спеціальних обов'язків. За нею "Нафтогаз" продає газ населенню та теплокомуненерго за цінами, які нижчі за ринкові. Різницю має компенсувати держава, але коштів у бюджеті часто недостатньо.

У результаті накопичуються величезні борги:

теплокомуненерго винні "Нафтогазу" понад 122 мільярди гривень;

населення заборгувало підприємствам теплопостачання близько 36 мільярдів гривень.

Через це компанії доводиться одночасно фінансувати підготовку до зими й покривати старі борги.

Газ купують навіть у США

Щоб не залежати лише від європейського ринку, Україна розширює співпрацю із закордонними партнерами. Зокрема, через польську компанію ORLEN вже закуповується американський скраплений природний газ. До кінця 2026 року планують імпортувати близько 1 мільярда кубометрів такого газу.

Російські удари залишаються найбільшим ризиком

Попри активне відновлення інфраструктури, росія продовжує регулярно атакувати газовидобувні підприємства, особливо у Харківській та Полтавській областях. За словами експертів, зараз ці атаки не зірвали підготовку до опалювального сезону. Проте якщо повторяться масштабні удари, як це вже було раніше, ситуація може суттєво ускладнитися.

Окремо фахівці звертають увагу ще на одну проблему. Навіть достатній запас газу не гарантує тепла в квартирах, якщо будуть пошкоджені котельні, теплоелектростанції чи інші об'єкти теплопостачання.

Чого чекати українцям

На сьогодні більшість експертів сходяться в одному: газу для проходження зими, найімовірніше, вистачить. Втім, успішний опалювальний сезон залежатиме одразу від кількох факторів:

чи вдасться профінансувати необхідний імпорт;

чи не зазнає серйозних втрат український видобуток;

наскільки ефективно вдасться захистити та відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні можуть дозволити експорт природного газу через надлишок палива у приватних видобувних компаній. Водночас остаточне рішення планують ухвалювати лише за умови, що продаж газу за кордон не створить загрози для енергетичної безпеки країни та забезпечення внутрішніх потреб.

Також Новини.LIVE писали, що в Європі сповільнилися темпи накопичення запасів газу перед опалювальним сезоном. На цьому тлі скорочується імпорт скрапленого газу, а ціни на паливо вже піднялися до найвищого рівня за останні три з половиною роки.