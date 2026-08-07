Більше світла для побутових споживачів: уряд змінив правила захисту критичної інфраструктури

Сім'я за столом, ЛЕП. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо більш ефективного та справедливого розподілу електроенергії в країні. Відтепер переліки критично важливих об’єктів, які не підлягають відключенням, формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передають Новини.LIVE.

Що саме зміниться

Під час внесення підприємств та установ до переліку критичної інфраструктури, енергетики обов'язково враховуватимуть сезонні особливості роботи всієї об'єднаної системи. Крім того, братиметься до уваги рівень граничного споживання електричної потужності в кожну пору року.

Такий підхід дозволить уникнути ситуацій, коли об'єкти, які потребують безперебійного живлення лише влітку або лише взимку, залишаються в пріоритетних списках цілий рік.

Основні переваги для побутових споживачів

У Міненерго переконують, що гнучкіші сезонні списки дозволять суттєво покращити ситуацію із забезпеченням електроенергією простих громадян.

Серед головних результатів ухваленого рішення:

Збільшення обсягів світла для населення. Виключення "сезонних" об'єктів у непрофільний період вивільнить додаткову потужність для побутових споживачів. Доступна електрика розподілятиметься між областями України більш збалансовано. Енергетики зможуть ефективніше прогнозувати та коригувати графіки споживання та обмеження. Рішення підвищить стійкість усієї об'єднаної енергосистеми в пікові місяці навантаження.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли за яких умов будуть введені графіки відключення світла для побутових споживачів. Головною загрозою беззмінно виступають російські обстріли енергетичної інфраструктури. Більш за все в такому разі першочергово відчують обмеження жителі прифронтових громад.

Також Новини.LIVE розповідали про нові цілі обстрілів Росії вже цього опалювального сезону. За словами міністра енергетики, Путін досі має на меті повністю знищити енергосистему України. Якщо дипломатичні зусилля не спрацюють, країну очікує ще одна складна зима.