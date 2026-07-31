Без світла залишаються чотири області: що з енергосистемою України

Людина в касці на стовпі, будинок без світла. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Ворог продовжує атакувати українську енергетику. Частина мешканців одразу чотирьох областей тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням світла.

Про це повідомили в Міненерго, передають Новини.LIVE.

Де саме немає світла

Через бойові дії та обстріли енергооб'єктів без електропостачання тимчасово залишилися частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях.

Коли повернуть світло

Ремонтні бригади вже відновлюють електромережі там, де це дозволяє безпекова ситуація. Мета енергетиків — якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Чи будуть графіки відключень

На сьогодні застосування обмежень електропостачання не прогнозується. Втім, ситуація може змінюватися. Тож актуальну інформацію варто перевіряти на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Енергетики також радять перенести активне споживання електроенергії на денний час — з 10:00 до 16:00, коли навантаження на мережу менше.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про можливі відключення світла через насуваючу на Україну аномальну спеку. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про прогнози збільшення енергонавантаження на 1 ГВт. Міністерство готує ряд дій, аби зменшити навантаження на енергосистему під час спеки.

Також Новини.LIVE розповідали про паралізуючі наслідки атак Росії по Південному гірничо-збагачувальному комбінату. Через постійні удари по цивільних суднах міжнародні партнери і компанії відмовляються заходити в українські порти. Проблема не у виробництві, а через відсутню можливість спокійно довозити різну продукцію до портів України.