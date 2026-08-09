Атомна енергетика під тиском: чому спека у Франції піднімає ціни на світло в Німеччині

АЕС, два чоловіки в білих костюмах. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Рекордно висока температура повітря та падіння рівня води в європейських річках створили серйозні виклики для атомної енергетики континенту. Через температурні обмеження та проблеми з охолодженням реакторів АЕС у низці країн змушені тимчасово скидати потужність, що спричиняє локальні дефіцити та стрибки цін на ринку електроенергії.

Про це повідомляє DW, передають Новини.LIVE.

Французька спека та критичні тижні в Європі

Найбільш відчутною для Європи стала ситуація у Франції, яка є головним експортером атомних кіловат-годин. Хоч і в річному вимірі втрати від спеки зазвичай не перевищують 1% від загальної генерації, але під час сильних спек наприкінці червня та в середині липня доступна потужність французьких АЕС тимчасово скорочувалася на 8-9 гігаватів. Це становить майже п'яту частину всього літнього потенціалу атомної складової країни.

Схожі проблеми спостерігаються і в інших регіонах. В Угорщині через обміління Дунаю на АЕС "Пакш" певний час працював лише один із чотирьох блоків. А сама станція перебувала під загрозою повного відключення.

Вимкнення атомних реакторів допоможуть екології

Більшість обмежень роботи реакторів влітку є не аварійними заходами. Це звичайні вимоги законодавства щодо захисту екології. Оскільки лише третина тепла з реактора перетворюється на електрику, решта скидається у водойми. За умов мілководдя гаряча вода швидше позбавляється кисню, що загрожує рибі та екосистемам.

Проте, до прикладу, у критичних ситуаціях французька влада може тимчасово послаблювати температурні стандарти, щоб уникнути дефіциту.

Наявність охолоджувальних веж зменшує забір води, проте навіть вони не гарантують повної захищеності від погодних аномалій.

Що очікується до 2050 року

Обмеження генерації у Франції одразу позначаються на сусідніх країнах. Наприкінці червня через зниження потужностей французьких реакторів на 4,1 ГВт, ціни на електроенергію у Франції та Німеччині підскочили до максимуму з початку 2025 року.

За оцінками Рахункової палати Франції, до 2050 року через зміну клімату доступність реакторів може знизитися у 3-4 рази. Щоб адаптуватися, країна планує будувати нові реактори переважно на морському узбережжі та оснащувати нові річкові об'єкти потужними охолоджувачами.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як сонячне затемнення в Європі може вплинути на електропостачання споживачам. Вже 12 серпня з цим стикнеться європейська енергетика. За словами експертів, через часткове сонячне затемнення може зменшитись виробництво електроенергії.

Також Новини.LIVE повідомляли про причини, через які європейці можуть залишитись без світла. Суттєвою причиною виступає аномальна спека. Крім того, угорська влада навіть розглядає варіант обмеження споживання великим промисловим підприємствам.