Доплати військовослужбовцям на відновленні: скільки нарахують у липні

Українські військовослужбовці, гроші в кишені форми. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Після тривалого виконання бойових завдань підрозділи Збройних сил України можуть тимчасово виводити із районів активних бойових дій для відновлення боєздатності. У цей період військовослужбовці продовжують отримувати основне грошове забезпечення, а за певних умов мають право і на додаткову винагороду.

Новини.LIVE розповідають, які надбавки можуть отримати військові на відновленні у липні 2026 року.

Коли військовим нараховують доплати під час відновлення

Як пояснюють на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, перебування військової частини на відновленні має бути офіційно підтверджене відповідним директивним документом. Саме він визначає порядок перебування підрозділу в резерві Головнокомандувача ЗСУ або його подальше залучення до виконання завдань за окремим рішенням.

Порядок нарахування додаткової винагороди визначають методичні рекомендації, затверджені 2 березня 2023 року заступником начальника Генерального штабу ЗСУ №346/345.

Відповідно до цих роз'яснень, право на доплату виникає лише за одночасного виконання кількох умов:

військова частина входить до складу діючого угруповання Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ;

наявний бойовий наказ чи розпорядження командира про виконання бойових або спеціальних завдань;

військовослужбовець фактично бере участь у виконанні таких завдань у складі відповідного угруповання або резерву.

Лише за наявності всіх перелічених підстав військовий може розраховувати на додаткову винагороду під час перебування підрозділу на відновленні.

Яку суму виплачують

Для військовослужбовців частин, які входять до складу діючих угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ та виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами, передбачена додаткова винагорода у розмірі 30 тис. грн на місяць.

Водночас ця виплата не є фіксованою за повний місяць у всіх випадках. Її розмір визначається пропорційно часу фактичної участі військовослужбовця у виконанні бойових або спеціальних завдань.

Раніше Новини.LIVE розповідали про пільги для військових при сплаті земельного податку. Учасники бойових дій та ще деякі категорії громадян звільняються від цього збору. Проте пільга діє не на усі земельні ділянки.

Також Новини.LIVE писали, в яких числах військовослужбовцям виплачують премії та "бойові". Перерахування коштів, як правило, відбувається у кілька етапів залежно від виду виплати. Проте в деяких випадках можуть виникати затримки.