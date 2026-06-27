Доплати для пенсіонерів: хто втратив право на додаткові виплати у 2026 році

Доплати для пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

З 26 січня 2026 року в Україні перестали призначати пенсійні доплати громадянам, які мають статус Почесного донора України. Такі зміни передбачені оновленим законодавством, що набуло чинності наприкінці січня та скоротило низку соціальних гарантій для донорів крові.

Про те, хто втратив правно на доплату до пенсії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто втратив право на пільги у 2026 році

Підставою для нововведень стало оновлення закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові". Відтепер скасовано такі пільги:

додатковий оплачуваний день відпочинку після здачі крові;

оплату лікарняних у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;

надбавки до стипендій та грошового забезпечення для окремих категорій донорів;

щомісячну доплату до пенсії Почесним донорам України, яка становила 10% прожиткового мінімуму.

Які гарантії залишилися для донорів крові

Попри зміни, частина прав для донорів зберігається. Працівники й надалі можуть бути звільнені від роботи в день донації зі збереженням середнього заробітку. Також чинними залишаються право на безплатне медичне обстеження перед здачею крові та отримання безоплатного харчування або грошової компенсації замість нього.

Для громадян, які виконали необхідні умови до 25 січня 2026 року, передбачено перехідні положення. Зокрема, вони й надалі матимуть право на стовідсоткову оплату лікарняних протягом року після останньої донації, якщо відповідні вимоги були виконані до набуття чинності нових правил.

Крім того, донори можуть використати додатковий день відпочинку, якщо він був набутий до скасування цієї пільги. Його дозволено використати окремо або приєднати до щорічної відпустки.

Що стосується пенсійних виплат, то громадянам, які отримають звання Почесного донора після 25 січня 2026 року, така надбавка вже не призначатиметься. Проте особи, яким її оформили до цієї дати, продовжать отримувати доплату у встановленому раніше розмірі.

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