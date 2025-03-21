Кредити і депозити в Україні — що буде з процентними ставками і доходами

Клієнти банку. Фото: Facebook/Ощадбанк

Монетарна політика Національного банку спрямована на підтримання привабливості гривневих інвестицій та стабільності валютного ринку. Для цього регулятор поступово формує передумови зростання доходності за банківськими депозитами, зокрема шляхом підвищення облікової ставки. Але водночас це може призвести до стримуючого впливу на розвиток кредитування.

В НБУ дали ексклюзивний коментар редакції Новини.LIVE щодо потенційних змін у монетарній політиці.

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Як НБУ збільшуватиме дохідність депозитів

Важливим завданням Національного банку в умовах повномасштабної війни є захист від інфляції. Одним з інструментів стримування є збереження привабливості строкових гривневих депозитів. Аби українці звертали увагу на банківські пропозиції, необхідно встановити високі відсоткові ставки, завдяки чому дохід вкладників збільшиться.

"Для цього НБУ в березні не тільки продовжив цикл підвищення облікової ставки, а й оновив операційний дизайн процентної політики. Зміни до опердизайну посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні", — розповіли в НБУ.

Станом на березень 2025 року облікова ставка перебуває на рівні 15,5% річних. Проценти за депозитами виросли з кінця січня, що привертає увагу українців до оформлення нових угод.

Як результат — гривневі заощадження людей матимуть посилений захист від інфляційного знецінення, що також позитивно вплине на цінову динаміку, валютний ринок і міжнародні резерви.

Динаміка процентних ставок в Україні. Фото: скриншот/НБУ

Що буде з розвитком кредитування

Водночас висока облікова ставка автоматично означає підвищені проценти за банківськими кредитами. Вони можуть стати менш затребуваними, що послабить економічну активність наших громадян. Але в НБУ фіксують відсутність стримуючого ефекту на розвиток кредитування.

"У січні 2025 року порівняно з січнем 2024 року чистий кредитний портфель бізнесу зріс майже на 23%. НБУ реалізує Стратегію з розвитку кредитування, яка передбачає системну роботу в регуляторному полі. Динаміку також підтримує зростання кредитних апетитів банків та платоспроможного попиту українців", — прокоментували в регуляторі.

Плюс фінансові установи розгорнули потужні маркетингові кампанії, спрямовані на залучення клієнтів. З урахуванням значного профіцити ліквідності, НБУ не очікує відчутного стримуючого впливу від посилення процентної політики, тобто підвищення облікової ставки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть цілком законно списати борги за кредитами. Банки вдаються до процедури, якщо сплинув термін позовної давності, позичальник помер або зник безвісти, сталося стихійне лихо/війна, боржник відмовився від реструктуризації тощо.

Також ми писали, що Національний банк підвищив облікову ставку на початку березня 2025 році. Це рішення вплине на ставки за кредитами і депозитами: українці більше платитимуть банкам, але й отримуватимуть більший дохід за гривневими заощадженнями.