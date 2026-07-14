Дерево сусіда біля паркану: чи можна обривати плоди та підрізати гілки

Чи можна обрізати гілки та обривати плоди з сусідського дерева. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Конфлікти між сусідами через дерева, висаджені поблизу межі земельних ділянок, трапляються досить часто. Найчастіше люди сперечаються через те, кому належать плоди, чи можна обрізати гілки, які нависають над сусідською територією, та хто має право забирати фрукти, що впали на землю.

Про те, чи можна обривати плоди та обрізати гілки сусідського дерева, якщо його гілки заходять за паркан, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можна обривати плоди з сусідського дерева

За українським законодавством, усі плоди, які ростуть на дереві, належать власнику земельної ділянки, на якій росте саме дерево. Тобто якщо стовбур і коріння знаходяться на території сусіда, то врожай також є його власністю.

Це передбачено 373 статтею Цивільного кодексу України. В ній зазначається, що право власності на земельну ділянку поширюється і на багаторічні насадження, що ростуть на ній.

Однак є виняток. Згідно з частиною першою статті 109 Земельного кодексу України, якщо дерево росте безпосередньо на межі двох земельних ділянок, воно, як і його плоди, вважається спільною власністю обох сусідів. У такому випадку кожен має рівні права на врожай.

Якщо ж яблука, груші чи інші фрукти впали на вашу територію, вони вважаються вашою власністю. При цьому власник дерева не має права без вашої згоди заходити на ділянку, щоб їх забрати.

Чи можна обрізати гілки з сусідського дерева, які звисають за паркан

Нерідко причиною конфліктів стають і гілки дерев, які звисають над сусідською територією. Якщо вони затіняють город, пошкоджують паркан, дах або іншим чином заважають нормально користуватися земельною ділянкою, закон дозволяє їх обрізати. Таке право передбачене 105 статтею Земельного кодексу України.

Втім, діяти потрібно поступово. Спочатку варто мирно поговорити із сусідом і попросити його самостійно обрізати гілки, які створюють незручності. Якщо усне прохання не допомогло, юристи радять звернутися письмово або надіслати рекомендований лист із проханням усунути проблему протягом одного місяця.

Якщо і після цього сусід не відреагує, власник суміжної ділянки може самостійно обрізати гілки, але лише ті, що перетинають межу. При цьому дуже важливо не пошкодити саме дерево. Якщо через необережні дії воно загине, власнику доведеться відшкодовувати завдані збитки.

На якій відстані до межі з сусідом можна саджати дерева

Щоб уникнути подібних суперечок у майбутньому, варто ще під час висаджування дерев дотримуватися рекомендованих відстаней до межі сусідньої ділянки. В будівельних нормах ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" зазначається, що:

Великорослі дерева, такі як яблуня, груша чи горіх, рекомендується садити не ближче ніж за 4-5 метрів від межі. Дерева середнього розміру, зокрема вишню чи сливу, — щонайменше за три метри. Кущі, такі як смородина чи малина, мають рости не ближче одного метра до сусідньої ділянки.

Тож якщо сусідське дерево створює незручності, не варто одразу братися за пилку. Найкраще спочатку спробувати домовитися, а якщо це не допоможе — діяти відповідно до вимог законодавства.

Раніше Новини.LIVE писали, що чимало власників приватних будинків ставлять високі паркани, щоб сховати подвір’я від чужих очей. Але через таку огорожу можуть виникнути суперечки із сусідами. У деяких випадках це загрожує штрафом або навіть рішенням суду демонтаж огорожі.

Також Новини.LIVE розповідали, що так само не скрізь можна зрізати дерева без дозволу. Якщо ділянка приватна і має сільськогосподарське призначення, зазвичай дозвіл не потрібен. Проте це не стосується лісів, лісосмуг, дерев уздовж доріг, насаджень у межах населених пунктів, а також земель державної чи комунальної власності.