Деяким українцям надійдуть "рахунки" від ДПС до 1 липня: за що треба заплатити

Податок на нерухомість в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

До 1 липня 2026 року всім платникам надійде "рахунок" від Державної податкової служби. Власники житла повинні заплатити податок на нерухомість відповідно до суми, яку розрахує контролюючий орган. Інакше з’явиться заборгованість, а також штраф.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс.

Коли треба заплатити податок

Щороку податкова надсилає власникам об’єктів житлової та нежитлової нерухомості повідомлення-рішення (ППР) з інформацією про суму фінансового зобов’язання та строки сплати. Згідно зі статтею 266.10 ПКУ, документ традиційно відправляють до 1 липня.

Після отримання ППР платнику дається 60 календарних днів на сплату коштів. Відлік починається не з дати відправлення, а з дати вручення документа. Чимало українців вже отримали "вісточку" від податкової, однак до кінця червня залишилося кілька днів, протягом яких громадянам будуть надходити листи.

Яка ставка податку на нерухомість

Стаття 266.4 ПКУ затвердила максимальну ставку податку на нерухомість — 1,5% розміру мінімальної заробітної плати (на 1 січня попереднього року) за кожен квадратний метр житла понад встановлений ліміт. Місцева влада може самостійно визначати ставку, не перевищуючи показник 1,5%.

Податок сплачується із "зайвої" площі нерухомості. Фінансове зобов’язання виникає в тому випадку, якщо загальна площа житла перевищує:

60 кв.м — для квартири;

120 кв.м — для приватного будинку;

180 кв.м — для кількох різних типів об’єктів.

Припустимо, людина володіє квартирою площею 75 кв.м. У населеному пункті, де розташований об’єкт, встановлена максимальна ставка податку — 1,5%. Станом на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата перебувала на рівні 8 000 грн. Отже сума податку за кожен "зайвий" квадратний метр — 120 грн, а загальні витрати власника — 1 800 грн (120 х на 15 кв.м).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи потрібно платити податок із продажу успадкованої землі у 2026 році. Для уникнення фінансового зобов’язання необхідно виконати дві умови. Все залежить від кількості продажів ділянок за рік і загальної площі території.

Також Новини.LIVE розповідали, що заважає будівництву нового житла в Україні. Девелопери скаржаться на бар’єри, які перешкоджають активній роботі компаній. Серед них — відсутність актуальних генеральних планів міст і тривалість адміністративних процедур.