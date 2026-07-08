Деякі українці звільнені від сплати податків: для кого з ФОП діють пільги у липні

Сплата податків у липні. Фото: Pexels, УНІАН, ДПС. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці — ФОПи, фізичні та юридичні особи — повинні сплачувати податки. Однак для деяких категорій громадян встановили пільги, звільнивши від необхідності поповнювати державний бюджет. Ми розібралися, хто може не нараховувати кошти станом на липень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з ФОП звільнений від сплати податків в Україні.

Єдиний податок і військовий збір

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір у кількох випадках, згідно з положеннями Податкового кодексу.

Реєстрація на певній території. Якщо ФОП 1-2 групи розташований у зоні активних бойових дій або тимчасової окупації, він звільняється від фінансових зобов’язань. Але тільки за умови реєстрації до початку бойових дій/окупації. Пільга діє до останнього числа місяця, в якому виконання умов завершилося. Період відпустки чи лікарняного. Підприємці 1-2 групи можуть не сплачувати єдиний податок упродовж одного календарного місяця на рік під час відпустки або хвороби. Необхідно підтвердити свій стан витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності. Мобілізація. Якщо ФОПа призвали на службу під час особливого періоду або він самостійно підписав контракт, застосовується пільга зі сплати єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску на весь період виконання обов’язків.

"Підставою для звільнення є відомості, отримані центральним органом виконавчої влади з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації самозайнятої особи", — уточнили в ДПС.

Єдиний соціальний внесок

Згідно з законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", існує чимало категорій підприємців, які мають право не сплачувати ЄСВ за себе.

Пільга поширюється на осіб з інвалідністю будь-якої групи, пенсіонерів, членів фермерських господарств (зі статусом пенсіонера/людини з інвалідністю), найманих працівників (якщо ЄСВ сплачує роботодавець), ФОП на загальній системі без доходу, військовослужбовців.

Також у списку особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій, були позбавлені волі внаслідок російської агресії (на період перебування в полоні та протягом шести місяців після звільнення).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні сплачувати податки з подарунків. Пільга поширюється на речі, вартість яких не перевищує 25% розміру мінімальної зарплати. Водночас для грошових подарунків ліміту немає — вся сума підлягає оподаткуванню.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери не сплачують податок на землю. Проте звільнення діє лише в межах установлених норм для кожного виду земельної ділянки. Наприклад, ліміт для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів.