Чому, попри спеку, населення Німеччини майже не купує кондиціонери

Чому в німецьких квартирах майже ніколи не буває кондиціонерів. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У багатьох країнах світу кондиціонери вже давно стали звичною частиною побуту. Однак в Німеччині ситуація інша — там вони досі рідкість. Попри те, що влітку стає дедалі спекотніше, а хвилі "екстремальних температур" трапляються все частіше, лише невелика частка німецьких домогосподарств має системи охолодження.

Про те, чому населення Німеччини майже не використовує кондиціонери влітку та як воно рятуються від спеки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Deutsche Welle.

Чому в Німеччині майже не встановлюють кондиціонери

За даними дослідження кондиціонери встановлені приблизно у 6% домогосподарств Німеччини. Для порівняння, у США цей показник наближається до 90%.

Фахівці пояснюють таку різницю тим, що раніше клімат у Німеччині був значно м’якшим. Тому під час проєктування будинків основну увагу приділяли збереженню тепла взимку, а не охолодженню влітку. Через це багато житлових будівель просто не розраховані на легке встановлення кондиціонерів.

Одна з головних проблем — особливості житлового фонду. Значна частина будинків у Німеччині була зведена десятки років тому і має масивні конструкції та теплоізоляцію. Встановлення сучасних систем охолодження в таких будівлях часто потребує складних технічних рішень і значних витрат.

Додатково ситуацію ускладнюють будівельні правила, особливо в історичних районах, де зміна вигляду зовнішніх фасадів під забороною. Ще один важливий чинник — оренда житла. Велика частина німців живе у квартирах, які їм не належать. У таких випадках:

власники нерідко не дозволяють встановлювати зовнішні блоки кондиціонерів;

орендарі ж часто не готові інвестувати великі суми в житло, яке не є їхньою власністю.

Попри це, ситуація поступово змінюється. Через глобальне потепління періоди сильної спеки в Європі стають тривалішими та інтенсивнішими, тому попит на системи охолодження зростає.

За даними Deutsche Welle, у період з 2019 по 2024 рік попит на кондиціонери та інше охолоджувальне обладнання в Німеччині зріс приблизно на 75%, і експерти очікують, що ця тенденція продовжиться.

Що гальмує процес поширення систем кондиціонування в Німеччині

Ще одним важливим фактором — є висока вартість. Окрім витрат на купівлю та встановлення кондиціонера, важливу роль відіграють і ціни на електроенергію. За оцінками сучасних досліджень, близько 38% жителів Європи не можуть дозволити собі регулярне охолодження житла саме через дорогі енергоресурси.

Тому в Німеччині використовують альтернативні способи боротьби зі спекою. Серед них — покращена теплоізоляція будівель, зовнішні жалюзі, природна вентиляція та озеленення міських територій. Такі рішення допомагають зменшити перегрів приміщень, але не збільшують споживання електроенергії.

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