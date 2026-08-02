Через які активи українці можуть залишитись без соціальної допомоги в Німеччині

Умови отримання допомоги в Німеччині. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Українці, які перебувають у Німеччині під тимчасовим захистом і звертаються по соціальну допомогу до Jobcenter, повинні враховувати, що під час розгляду заяви перевіряють не лише рівень доходів. Важливу роль відіграє і загальний майновий стан сім'ї.

Про те, через яке майно українці в Німеччині можуть втратити виплати від держави, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Федеральне агентство зайнятості Німеччини.

Хто може отримувати виплати в Німеччині

Право на допомогу мають люди віком від 15 років, які постійно проживають у Німеччині, ще не досягли пенсійного віку та не можуть самостійно забезпечити себе. Якщо доходів сім'ї недостатньо для оплати житла, харчування, комунальних послуг та інших необхідних витрат, вона може претендувати на державну підтримку.

Водночас відсутність роботи не означає автоматичного призначення виплат. Перед ухваленням рішення Jobcenter перевіряє, чи є у заявника майно або інші активи, які можна використати для покриття витрат на проживання.

Яке майно враховують під час призначення допомоги в Німеччині

Під час оцінки матеріального стану враховується майже все майно, яке має ринкову вартість. Зокрема, перевіряють:

готівку;

автомобілі;

кошти на банківських рахунках;

накопичувальні страхові програми;

квартири, будинки та іншу нерухомість;

інші активи, які можна швидко продати;

акції, облігації та інші фінансові активи;

дорогоцінні метали, коштовності та ювелірні вироби.

У німецькій системі соціального забезпечення діє принцип, за яким людина спочатку повинна використати власні фінансові можливості, а вже потім звертатися по державну допомогу.

Які заощадження дозволені у перший рік отримання допомоги

Після призначення допомоги діє так званий період очікування. У цей час правила щодо майна є більш м'якими:

перший член сім'ї може мати активи на суму до 40 тисяч євро без втрати права на виплати;

для кожного наступного члена родини дозволений ліміт збільшується ще на 15 тисяч євро.

Наприклад, сім'я з двох осіб може володіти майном і заощадженнями на загальну суму до 55 тисяч євро та водночас отримувати соціальну допомогу.

Якщо виплати припинилися щонайменше на один повний місяць, наприклад через офіційне працевлаштування, а згодом людина знову втратила роботу, період очікування може розпочатися повторно.

Що змінюється після першого року отримання виплат

Після завершення першого року отримання допомоги вимоги стають суворішими. Максимально допустима сума заощаджень скорочується до 15 тисяч євро на кожного члена сім'ї.

Якщо вартість майна чи накопичень перевищує цей ліміт, людина повинна спочатку використати частину власних коштів на покриття витрат на проживання. Лише після того, як обсяг активів зменшиться до встановленого рівня, вона знову зможе претендувати на державну підтримку.

Окремі правила також передбачені для непрацездатних членів сім'ї. Якщо вони проживають разом із людиною, яка отримує допомогу від Jobcenter, вони також можуть оформити виплати. Для цього потрібно подати окрему заяву до відповідного центру зайнятості.

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