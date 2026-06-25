Частина українців отримає понад 20 тис.грн пенсії у липні: кого стосується

Кому у 2026 році держава гарантує пенсію понад 20 тис. грн. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У липні 2026 року частина українців зможе отримувати пенсію понад 20 тисяч гривень на місяць. Йдеться про людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та отримали інвалідність через цю катастрофу.

Про те, хто отримає понад 20 тисяч гривень пенсії у липні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Кому держава гарантує мінімальну пенсію на рівні 20 653 грн

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС в Україні діють спеціальні соціальні гарантії. Їхній розмір визначається законодавством, зокрема Законом №1584-ІХ, який передбачає посилений соціальний захист людей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Найвищий гарантований розмір пенсії у 2026 році передбачений для осіб з інвалідністю І групи. Після врахування всіх встановлених надбавок і доплат такі громадяни щомісяця отримують не менше 20 653 гривні.

Як розраховують пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Під час нарахування пенсій для ліквідаторів використовується показник середньої заробітної плати по країні, з якої сплачувалися страхові внески за попередній рік. У 2026 році цей показник становить 20 653,55 гривні.

Саме від нього залежить мінімальний гарантований розмір пенсії для людей з інвалідністю, яка пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС:

для осіб з інвалідністю І групи — 100% від базового показника, або 20 653,55 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 80% (16 522,84 грн);

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 60% (12 392,13 грн).

Мінімальні пенсії для чорнобильців у 2026 році. Фото: Скриншот/ПФУ

Кому встановлюють І групу інвалідності

І група інвалідності призначається людям із найважчими порушеннями здоров’я, які суттєво обмежують їхню здатність до самостійного життя. Зазвичай це громадяни, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги.

До цієї категорії належать люди, які не можуть самостійно пересуватися, орієнтуватися в просторі, обслуговувати себе або контролювати власні дії. Залежно від ступеня втрати працездатності та функціональних можливостей І група інвалідності поділяється на підгрупи А та Б.

Які документи потрібно подати, щоб отримувати пенсію понад 20 тис. грн

Для оформлення підвищеної пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС необхідно надати до Пенсійного фонду пакет документів:

посвідчення ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС відповідної категорії;

висновок спеціалізованої медичної комісії, який підтверджує зв’язок захворювання або встановленої інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.

На підставі цих документів Пенсійний фонд ухвалює рішення щодо надання спеціальних державних гарантій та визначає розмір пенсійного забезпечення для конкретної людини.

Раніше Новини.LIVE писали, що українські пенсіонери мають право на безплатний проїзд, але це працює не скрізь. У деяких випадках транспорту за квиток все ж потрібно платити, навіть якщо є пенсійне посвідчення. Тому варто знати, де держава не гарантує пільги у липні.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році багато українців 60+ досі не знають, що можуть отримувати від держави не лише пенсію, а й додаткову допомогу та різні пільги. Частину з них нараховують автоматично, а деякі потрібно оформлювати особисто. Якщо не подати заяву та потрібні документи, додаткову підтримку можна втратити.