Бур'яни на городі чи подвір'ї: який штраф загрожує власникам недоглянутих ділянок

Штраф через бур'ян на земельній ділянці. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Власники та користувачі земельних ділянок зобов'язані доглядати за своєю територією, зокрема регулярно скошувати траву та видаляти бур'яни. Якщо цього не робити, українцям загрожує штраф.

Про те, який штраф можуть отримати українці через бур’ян біля дому у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 91 статтю Земельного кодексу України.

Чи можуть покарати українців за бур’ян на земельній ділянці

Обов'язок доглядати за станом своєї земельної ділянки передбачений Земельним кодексом України та Законом України "Про благоустрій населених пунктів".

Крім загальнодержавних вимог, у кожній громаді можуть діяти власні Правила благоустрою. У них визначаються додаткові вимоги до утримання територій, зокрема максимально допустима висота трави та строки, у які її необхідно скошувати.

Особливу увагу варто приділяти амброзії полинолистій та іншим карантинним і алергенним рослинам. Вони швидко поширюються, засмічують території, негативно впливають на довкілля та можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людей, особливо тих, хто страждає на алергію.

Якщо власник або користувач земельної ділянки не бореться з бур'янами, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Який штраф можна отримати через бур’ян біля дому

Залежно від характеру порушення застосовуються норми 52 або 152 статей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вони передбачають такі штрафи:

для громадян — від 340 до 1 360 гривень;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 850 до 1 700 гривень.

Порушення зазвичай виявляють під час перевірок територій уповноважені представники органів місцевого самоврядування. За результатами обстеження вони складають акт або протокол.

Після цього рішення про накладення адміністративного штрафу ухвалює комісія при виконавчому органі місцевої ради або державний екологічний інспектор — залежно від того, яке саме порушення було зафіксоване.

Тож регулярне скошування бур'янів — це не просто забаганка, а реальний спосіб підтримувати територію в належному стані, запобігати поширенню небезпечних рослин та уникнути адміністративних штрафів.

Раніше Новини.LIVE писали, що самосійними вважаються дерева та кущі, які виросли без участі людини. Якщо вони з’явились на вашій земельній ділянці, ви можете прибрати їх самостійно. Але якщо дерево знаходиться за межами вашої території чи біля паркану, зрізати його без дозволу не можна.

Також Новини.LIVE розповідали що коли ви висаджуєте дерева на своїй ділянці, важливо дотримуватися будівельних норм. Це допоможе уникнути суперечок із сусідами, адже з часом дерева й кущі можуть розростатися та заходити на чужу територію.