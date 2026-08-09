Безплатне навчання в автошколі: кому доступна пільга та як оформити

Жінка за кермом, навчальне авто, чоловік за кермом. Фото: Magnific, goChernihiv. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

В Україні ветерани війни, військовослужбовці, а також члени їхніх сімей можуть безоплатно пройти навчання в автошколах. Вартість курсів компенсується за рахунок бюджетної програми Міністерства у справах ветеранів, а після завершення навчання учасники отримують документи, необхідні для складання іспиту в сервісному центрі МВС.

Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС, передають Новини.LIVE.

Хто може навчатися в автошколі безплатно

Скористатися державною програмою професійної адаптації можуть:

ветерани війни, які вже звільнилися або звільняються з військової служби;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени їхніх сімей;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

постраждалі учасники Революції Гідності;

військовослужбовці, резервісти, військовозобов'язані, добровольці Сил територіальної оборони та представники інших силових структур, які брали безпосередню участь у захисті України, а також члени їхніх сімей. Це право діє протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення.

Програма передбачає повний курс теоретичної та практичної підготовки відповідно до вимог законодавства. Навчатися можна як у комерційних автошколах, так і в мережі "Безбар'єрних автошкіл", якщо вони беруть участь у програмі.

Як оформити безоплатне навчання

Щоб отримати компенсацію вартості навчання, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання. Подати заяву можна як у паперовій, так і в електронній формі.

До заяви потрібно додати:

копію паспорта громадянина України (або ID-картку разом із документом про місце проживання);

копію реєстраційного номера платника податків або паспорт із відміткою про відмову від його отримання;

посвідчення чи інший документ, який підтверджує право на участь у програмі;

документ, що підтверджує безпосередню участь у заходах із захисту України (якщо це передбачено для відповідної категорії);

копію індивідуальної програми реабілітації — для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини — для членів сімей;

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами.

Після перевірки документів орган соціального захисту укладає тристоронній договір із заявником та автошколою, яка навчатиме майбутнього водія.

Після успішного завершення курсу слухач отримує свідоцтво про проходження теоретичної та практичної підготовки. Якщо йдеться про перепідготовку або підвищення кваліфікації, видається відповідний документ про підвищення кваліфікації.

Отримавши необхідні документи, людина може зареєструватися на складання іспитів у сервісному центрі МВС та отримати водійське посвідчення у встановленому порядку.

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