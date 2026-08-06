Зерно дешевшає — прибутки зростають: новий врожай підіймає ринок молочної галузі

Чоловік нахиляється до корови, зерно. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Очікуване зниження цін на зернові продукти нового врожаю дає українським тваринникам довгоочікуваний шанс відновити фінансову стійкість. Оскільки значна частка бюджету будь-якої молочної ферми йде саме на закупівлю кормової бази, то дешевший продукт стає ключовим важелем для виходу з тривалої економічної кризи.

Про це інформує AgroWeek, передають Новини.LIVE.

Чому корми — це головна проблема

У молочному виробництві найбільше коштів йде на годування тварин. Годівля великої рогатої худоби забирає приблизно 60-70% від усіх витрат на виробництво молока. Коли ціни на зернові та білкові корми стрибають вгору, це одразу вбиває прибутковість ферми. В такому випадку доводиться щось менше купувати або шукати дешевші альтернативи.

За словами експертів, здешевлення фуражу — це не просто приємний бонус, а критична умова для виживання молочного бізнесу.

Як ферми опинилися на межі банкрутства

Експерти розповідають, як виглядала реальна ситуація у попередні місяці. Господарство щодня балансувало на межі беззбитковості. Висока вартість кормів, змішана з іншими витратами, повністю знищувала прибутки. Коли прибутків немає, немає й можливості інвестувати в розвиток. Фермер просто намагається дотримати поточні операції.

Але парадокс в тому, що навіть невелике здешевлення кормів у такій ситуації дає величезний фінансовий ефект. Коли ферма заробляє копійки, кожна гривня для господарства важлива.

Як новий врожай може змінити ситуацію

Очікуване здешевлення зерна нового врожаю створює передумови для справжніх позитивних змін. Якщо ціни на корми впадуть, молочні господарства отримають можливість оптимізувати витрати без того, щоб страждала якість годування тварин. Можна буде утримати обсяги надоїв, водночас знизивши витрати. Саме тому рівень молока не впаде, але прибутки піднімуться.

За словами експертів, економіка молочної ферми залежить від простої формули.Ціна молока мінус витрати на корми дорівнює прибуток. Допоки ці складові між собою не в балансі, прибутку не буде. З активним падінням цін на фураж у фермерів є всі шанси вийти в прибуток.

Від виживання до розвитку

Коли ферма нарешті почне заробляти гроші, вона зможе не лише робити процеси, де дозволяє фінансове становище, а й інвестувати в майбутнє. Це може бути як купівля нової худоби, впровадження сучасних технологій годування, покращення менеджменту.

Фахівці наголошують, що стабілізація кормової бази відкриває реальні можливості для модернізації молочного виробництва. Це саме те, чого чекала галузь після довгих років економічної невизначеності.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про падіння цін на фуражну кукурудзу. Основною причиною зниження цін до мінімуму є зупинка експорту зерна за кордон. Ситуацію загострюють запаси, які ще залишились з минулорічного врожаю.

Також Новини.LIVE розповідали, як фермерам отримати до 30% компенсацію за купівлю худоби. Претендувати на виплати можуть юридичні особи, фермерські господарства та ФОПи. Головна умова — заробітна плата працівників господарств не має бути меншою за 13 500 гривень за квартал.