Уряд сплатить відсотки замість фермерів: аграріям розширюють пільгове кредитування "5-7-9"

Кабмін, комбайн. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Російський терор у Чорному морі та заблокований експорт змусили уряд терміново підставити плече аграріям. Держава повністю бере на себе виплату відсотків за пільговими кредитами, аби фермери могли безперебійно поповнювати свої обігові кошти. Загальний ліміт позик за програмою "5-7-9" розширюють.

Які оновлення відбулись в програмі та що чекає на аграріїв повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передають Новини.LIVE.

Як оновлена програма допоможе аграріям

Відтепер фермери зможуть залучати доступні позики на поповнення обігових коштів. Всі ж видатки з компенсації відсоткових ставок держава бере на себе. Про це стало відомо за результатами засідання уряду.

Оновлений механізм дозволить аграрному бізнесу суттєво розширити доступ до дешевого фінансування в період збирання врожаю та підготовки до нової посівної.

Головні цифри та умови урядового рішення:

загальний обсяг кредитування розширено до 80 мільярдів гривень;

перший транш компенсацій уряд спрямує банкам близько 2 мільярдів гривень для покриття відсотків замість аграріїв;

залучення пільгових коштів на першочергове поповнення обігових коштів підприємств.

Не остання ініціатива уряду

Ухвалене рішення стало результатом прямих консультацій урядовців із представниками аграрного бізнесу. Уже на найближче засідання Кабміну планується винести ще декілька практичних ініціатив для підтримки фермерів у складних воєнних умовах.

Крім того, Україна вже розпочала офіційні переговори з Європейською комісією. Мета діалогу — залучити додаткове міжнародне фінансування для запуску нових допоміжних програм пільгового кредитування українського агросектору.

Крім того, Новини.LIVE вже раніше повідомляли, як зупинка експорту відображається на бізнесі аграріїв. За словами експертів, через неможливість транспортування фуражу за кордон і відсутність попиту всередині країни, аграрії змушені продавати зерно за ціною, що нижче ринкової. Станом на кінець липня ціни на фуражну кукурудзу тримаються в діапазоні від 7 до 9 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що аграріям спростили процедуру кредитування. Йдеться про кредитну програму під назвою "Врожай". Заявки на кредит розглядатимуть в максимально стислі терміни.