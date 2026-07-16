Українське зерно опинилося під загрозою: що відбувається після атак на порти

Зерно, одеський порт. Фото: УНІАН, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Російські удари по чорноморських портах вже серйозно б'ють по українському експорту зерна. Через пошкодження портової інфраструктури країна втратила майже третину своїх можливостей для перевалки зернових. Порти поки що працюють, але якщо атаки триватимуть, ситуація може погіршитися.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Як російські атаки вплинули на експорт зерна

До початку масованих обстрілів порти Одеської області могли перевалювати близько 6 мільйонів тонн вантажів на місяць. Зараз цей показник скоротився приблизно до 4 мільйонів тонн.

У Всеукраїнській аграрній раді зазначають, що поки порти продовжують працювати. Але якщо російські атаки не припиняться, а пошкоджену інфраструктуру не встигатимуть відновлювати, вже за кілька місяців можливі значно серйозніші проблеми.

З якими проблемами стикаються трейдери

За словами учасників ринку, труднощі вже виникли не лише в роботі портів.

"Порти не зупинилися, але у трейдерів проблеми із закупівлями, продажами, відвантаженнями, накопиченням вантажів, цінами та вартістю перевезень", — розповів Reuters один із представників галузі.

Крім того, за інформацією джерел агентства, 4 із 13 великих зернових терміналів тимчасово припинили закуповувати зерно.

Що буде з експортом далі

Аналітик компанії Barva Invest Богдан Костецький підтвердив, що Україна втратила приблизно третину потужностей для накопичення зерна в глибоководних портах.

За його словами, це означає, що щомісяця країна недораховується можливості накопичувати близько 2,5 млн тонн зерна. Через це частина врожаю просто не може вчасно дістатися до портів і вирушити на експорт.

Експерти попереджають, що якщо обстріли триватимуть, проблеми з експортом українського зерна можуть лише посилитися.

Що відбувається з експортом російського зерна

Росія змінює маршрути експорту зерна після атак українських дронів. Через проблеми із судноплавством в Азовському морі частину поставок планують перенаправити до інших портів. Саме через цей напрямок країна-агресор вивозить близько чверті всього зерна, яке продає за кордон.

За інформацією Reuters, після атак на танкери, пороми та інші судна ситуація в Азовському морі ускладнилася. Російська влада заявляє, що критичних проблем немає, а зерно за потреби експортуватимуть через інші порти. Водночас джерела агентства стверджують, що судна наразі не можуть нормально проходити через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря. Через це російські експортери змушені шукати альтернативні маршрути, зокрема через чорноморські або балтійські порти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні зростає вартість земельних ділянок. Водночас ціни на землю суттєво відрізняються залежно від регіону, адже на них впливають не лише характеристики грунтів, а й безпекова ситуація. У 2026 році середня вартість одного гектара досягла 75,1 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE писали про ціни на ячмінь, які після нещодавнього падіння почали поступово відновлюватися. На ринок впливають повільні темпи жнив через дощову та прохолодну погоду, а також ситуація з експортом зерна. Зараз закупівельні ціни знову почали зростати через скорочення пропозиції.