Цінники перепишуть вже в серпні: яка популярна крупа різко подорожчає

Жінки у супермаркеті, гречана крупа. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Гречка, яка вже стала рекордсменом за темпами подорожчання цього року, схоже, не збирається дешевшати. Після короткого перепочинку в липні ціни можуть знову піти вгору вже у серпні. Справа у тому, що українського врожаю не вистачає, а витрати виробників зростають.

Про це повідомила головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна 24 Каналу, передає Новини.LIVE.

Які ціни прогнозують

У серпні ціна на гречану крупу може зрости ще на 3–5% і досягти 80–83 гривень за кілограм. За словами експертки, попри незначне зниження вартості у липні, говорити про стабільне здешевлення поки не доводиться.

"Від початку 2026 року гречка подорожчала на 70,8%. У серпні ціна на крупу може зрости ще на 3–5%, досягнувши 80–83 гривень за кілограм", — зазначила вона.

Чому гречка дорожчає

Фахівці пояснюють, що ринок продовжує перебувати під тиском одразу кількох факторів:

високої вартості виробництва;

зростання витрат на переробку;

подорожчання енергоносіїв;

дорожчої логістики;

збільшення витрат на оплату праці.

Водночас української сировини на ринку залишається недостатньо, тоді як попит на гречку залишається стабільним.

Липневе здешевлення було тимчасовим

У липні гречка подешевшала приблизно на 3,3%, і середня ціна знизилася до 76,67 гривень за кілограм. Однак в Інституті аграрної економіки вважають, що це не свідчить про зміну ринкової тенденції. За словами Світлани Черемісіної, це радше короткочасне сезонне коригування цін, після якого ринок може знову повернутися до зростання.

Українського врожаю не вистачає

Однією з головних причин високих цін залишається дефіцит власної продукції. За оцінками експертів:

українці щороку споживають близько 100–110 тисяч тонн гречки;

врожай 2025 року становив лише 70,8 тисячі тонн.

Різницю між виробництвом і споживанням доводиться покривати за рахунок перехідних запасів, що також впливає на ціну.

В Інституті аграрної економіки наголошують, що виробництво гречки значно менше, ніж інших круп. Через це ринок дуже залежить від врожайності, залишків продукції та загальної економічної ситуації. Тому навіть незначне скорочення пропозиції або збільшення витрат виробників швидко відображається на цінниках у магазинах.

Дорожчатимуть й інші крупи

Експерти прогнозують, що у серпні можуть зрости ціни і на інші види круп. Проте саме гречка, за їхніми оцінками, має всі шанси залишитися лідером за темпами подорожчання через поєднання дефіциту сировини та високої собівартості виробництва.

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