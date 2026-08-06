Суворий контроль та нові стандарти: які нововведення чекають українських експортерів в ЄС

М'ясо, рука тримає суддівський молоток. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Євросоюз оновлює ветеринарний контроль для імпорту з 12 серпня. Наявність країни у списку дозволених більше не гарантує безперешкодного експорту. Для багатьох товарів ЄС вводить додаткові перевірки, чіпи для худоби та суворіші вимоги до молочної й м'ясної продукції.

Про це повідомляє інформаційний сайт "Аграрії разом", передають Новини.LIVE.

Нові вимоги до ідентифікації тварин

Ключова зміна полягає у скасуванні принципу автоматичного допуску. Перебування України в переліку дозволених країн більше не означає вільного експорту всіх видів товарів. Європейська комісія залишає за собою право вимагати додаткових лабораторних досліджень чи специфічних сертифікатів під окремі позиції, зважаючи на ветеринарний статус країни, систему нагляду та спалахи хвороб.

Паралельно посилюються вимоги до ідентифікації тварин до їх відправлення з господарств:

для свійської худоби передбачається обов'язкова вушна або електронна бирка, де візуальні та електронні коди повністю співпадають;

для коней маркування здійснюється ін’єкційним транспондером, електронною чи звичайною биркою або спеціальним документом із детальним описом;

для страусових передбачено шийні бирки або транспондери, для декоративної чи домашньої птиці — бирки на лапу або чіпи.

Водночас ЄС послабив вимоги до деяких позицій. Ветеринарні правила більше не застосовуватимуться до ввезення желатину, колагену та високоочищених продуктів тваринного походження. Проте загальні гігієнічні та санітарні норми для них зберігаються.

Вимоги для м’ясної, молочної та яєчної продукції

Нові правила запроваджують і для виробників харчових продуктів:

Тепер якщо сировина походить із країни без права вільного експорту свіжого м'яса до ЄС, до неї застосовуватимуть суворий режим обробки для знешкодження ризиків поширення інфекцій. Щодо молочної продукції, то тут залежить від тварини, яка його дала. При виготовленні продуктів із суміші молока різних видів автоматично застосовуватиметься найсуворіший режим обробки серед усіх інгредієнтів. Яєчна продукція. Обов'язковою умовою є походження з територій, де діють офіційні програми контролю за високопатогенним грипом птиці, а сама продукція має пройти спеціальну обробку проти хвороби Ньюкасла та грипу птиці.

Що необхідно зробити українським експортерам вже зараз

Для безперешкодного перетину кордону товаром з 12 серпня, фахівці Держпродспоживслужби радять українському бізнесу негайно вжити таких заходів:

перевірити, чи підпадає продукція підприємства під дію Делегованого регламенту ЄС № 2026/1052;

провести аудит систем простежуваності походження всієї сировини та інгредієнтів;

адаптувати маркування тварин до ISO-стандартів або забезпечити сканери для зчитування нестандартних чипів;

привести технологічні карти виробництва у відповідність до нових вимог обробки;

завчасно узгодити нові форми ветеринарних сертифікатів із місцевими органами контролю.

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