РФ терміново шукає нові маршрути для експорту зерна: що відбувається

Ураження російських кораблів, зерно. Фото: Міноборони, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Після серії атак українських дронів Росія терміново змінює маршрути експорту зерна. Частину перевезень планують перенаправити з Азовського моря до інших портів, адже один з ключових шляхів опинився під загрозою.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Через Азовське море Росія вивозить приблизно чверть усього зерна, яке продає за кордон. Тому будь-які проблеми з судноплавством одразу впливають на експорт.

Що відомо про ситуацію в Азовському морі

Після останніх ударів по танкерах, поромах, буксирах та інших суднах рух в акваторії значно ускладнився. За даними Reuters, це стало найбільшим зривом у перевезенні російського зерна через Чорне море з початку повномасштабної війни.

У російському Міністерстві сільського господарства запевняють, що критичних наслідків не буде. Там кажуть, що зерно можна буде вивозити через інші порти.

"З огляду на значні можливості Росії щодо перевалки сільськогосподарських вантажів у різних регіонах, логістика поставок буде перенаправлена у разі необхідності", — заявили у відомстві.

Яка позиція російської влади

Водночас російська влада офіційно не визнає, що в Азовському морі запроваджено обмеження для судноплавства.

Однак джерело Reuters стверджує, що проблема все ж існує. За його словами, судна можуть рухатися Азовським морем, але не можуть заходити чи виходити через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря. Саме це блокує звичний маршрут для експорту.

Через які порти можуть перенаправити зерно

Учасники зернового ринку кажуть, що зерно можуть відправляти через великі чорноморські порти або навіть через порти Балтійського моря. Щоправда, частина цих портів також уже неодноразово ставала ціллю українських безпілотників.

Поки що про повну зупинку експорту не йдеться. Але останні події показують, що Росії дедалі складніше підтримувати звичні маршрути вивезення зерна, а будь-які перебої можуть впливати на темпи поставок на світовий ринок.

У ЄС "бояться" українського зерна

Тим часом українська аграрна продукція залишається однією з головних причин напруження у відносинах з окремими країнами ЄС. Українське зерно активно продається в Європі, і це не завжди подобається місцевим фермерам. Саме через це в Польщі раніше виникали протести та блокування кордону.

Як пояснив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, українські виробники мають перевагу завдяки великим площам землі, родючим ґрунтам і нижчим витратам на виробництво. Через це українська продукція часто виходить дешевшою та може конкурувати з європейською. Експерт зазначає, що саме аграрне питання може стати одним із найскладніших під час вступу України до Євросоюзу, адже побоювання щодо українського експорту є не лише в Польщі, а й в інших країнах ЄС.

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