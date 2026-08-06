Понад 60% від усього експорту України: аграрії встановили новий рекорд

Дві дівчини в порту, жито. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Попри постійні російські обстріли портів та складну логістику, український агробізнес продовжує нарощувати продажі за кордон. У першому півріччі продаж сільгосппродукції зріс на 11%, що перекрило навіть зростання імпорту. Завдяки цьому чистий прибуток України від торгівлі продовольством досяг майже 8 мільярдів доларів.

Про це повідомляє LATIFUNDIST, передають Новини.LIVE.

Який прибуток отримала Україна з експорту

Загальний торговий оборот продовольства за період з січня по червень 2026 року сягнув 17,3 мільярдів доларів. Це на 10% більше, ніж торік. При цьому цифри розподілилися наступним чином:

експорт зріс на 11% і приніс Україні 12,6 мільярдів доларів;

імпорт збільшився на 8% і склав 4,7 мільярдів доларів. Імпорт продовольства зростає вже четвертий рік поспіль;

різниця між продажем і купівлею зросла до 7,9 мільярдів доларів.

Важливою позитивною тенденцією стало те, що Україна продає не лише зерно. 19% від усього агроекспорту склали товари з високою доданою вартістю.

Це готова харчова продукція така як:

борошно;

солод, крохмаль;

яєчна;

молочна.

Що заважає заробляти ще більше

Експерти зазначають, що Україна могла б продавати ще більше. Проте потенційні продажі блокують постійні російські обстріли портів в Одеській області. Це підвищує ризики для кораблів і суттєво ускладнює транспортування зерна.

Нові співпраці в світовому агросекторі

Втім, для українських експортерів є й гарні новини щодо нових ринків збуту. З 1 липня 2026 року офіційно запрацювала зона вільної торгівлі з Об'єднаними Арабськими Еміратами. У вересні 2026 року очікується повноцінний запуск аналогічної угоди про вільну торгівлю з Туреччиною як тільки завершиться процес ратифікації.

Експерти прогнозують, що до кінця року умови для агробізнесу залишатимуться складними через повномасштабну війну. Проте відкриття нових ринків допоможе підтримати українських виробників.

Попри російську агресії і щоденні обстріли з її сторони, Україна доволі мужньо тримає аграрний сектор.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про нові суворі правила експорту продукції в ЄС. Європа оновлює ветеринарний контроль для ввезення харчової продукції тваринного походження. Головною зміною є те, що відтепер для українських експортерів скасовується принцип автоматичного допуску.

Також Новини.LIVE розповідали про м'ясо, яке стало популярним по вживанню у всьому світі. Яловичина та свинина не посіли перших місць в цьому топі. Адже тепер птахівництво визначає структуру світового виробництва тваринного білка.