Плюс 30% до бюджету ферми: як аграріям отримати компенсацію за купівлю худоби

Корова, фермер. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Фермерські господарства, сільгосппідприємства та приватні підприємці Львівської області мають можливість повернути майже третину витрат на оновлення свого стада. Фінансування виділяють з обласного бюджету в межах Комплексної програми підтримки сільського господарства на 2021–2026 роки.

Про це повідомляє AGROTIMES, передають Новини.LIVE.

За яких умов та скільки грошей повертає держава

Про старт прийому заявок та умови виплат повідомили в департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА. Програмою передбачено часткове покриття витрат на придбання племінних нетелей (вагітна рогата худоба) молочного, м'ясного та комбінованого напрямів, а також телиць м'ясного напряму.

розмір субсидії обласна влада компенсує до 30% вартості тварини без урахування ПДВ;

розмір компенсації не більше 15 000 гривень за одну корову;

під відшкодування підпадає худоба вітчизняного походження або завезена з-за кордону у період з 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року.

тварин слід купувати виключно у сертифікованих продавців племінної справи із наявністю необхідних сертифікатів.

Хто має право на відшкодування та які вимоги

Претендувати на бюджетні кошти можуть юридичні особи, фермерські (зокрема сімейні) господарства та ФОП.

Проте для підприємств із найманими працівниками діє важливий критерій. Середньомісячна зарплата персоналу за останній звітний квартал повинна становити не менше 13 500 гривень. Це правило не застосовується до самих ФОП та членів підприємств, які отримують лише дохід від діяльності, замість фіксованої ставки.

У департаменті зазначають, що інвестиції в якісну генетику вже демонструють реальну ефективність у регіоні. За останній рік у сільгосппідприємствах Львівщини загальне поголів'я худоби зросло майже на 17%, корів — на 21%, а надої у молочному стаді підскочили на 15%.

Прийом необхідних документів для отримання компенсації триватиме до 10 жовтня включно.

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