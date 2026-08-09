Нові правила для тваринницької галузі: працівникам спростили отримання важливих документів

Корова, працівниця на фермі. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Працівникам, які доглядають за худобою, перевозять її або працюють на підприємствах із забою, стане простіше отримати обов'язковий державний сертифікат. В Україні продовжили пільговий період оформлення документа та спростили процедуру його отримання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію виробників молока.

Сертифікат про наявність знань щодо благополуччя тварин є обов'язковим для працівників, які займаються утриманням, транспортуванням або умертвінням тварин, а також виконують супутні роботи.

Що змінилося

Згідно з оновленими правилами, пільговий механізм отримання сертифіката за підтвердженим трудовим стажем діятиме до 1 вересня 2027 року. Без проходження додаткового навчання документ можуть отримати:

працівники, які займаються утриманням або транспортуванням тварин, якщо мають щонайменше один рік безперервного стажу за останні 10 років;

працівники, які здійснюють умертвіння тварин, — за наявності не менше трьох років безперервного стажу за останні 10 років.

Як подати документи

Також суттєво спростили саму процедуру оформлення. Відтепер документи потрібно подавати не до центрального апарату, а безпосередньо до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Подати заяву можна особисто, через представника чи роботодавця, поштою або в електронному форматі, якщо це технічно можливо. Крім того, роботодавці отримали право централізовано оплачувати оформлення сертифікатів для своїх працівників.

Трудову книжку тепер можна замінити

Ще одна зміна стосується підтвердження стажу. Якщо раніше основним документом була трудова книжка, то тепер підтвердити досвід роботи можна й іншими документами, які засвідчують відповідний період працевлаштування.

Для кого скасували тимчасовий допуск

Водночас змінилися правила тимчасового допуску до роботи. Тепер його видаватимуть лише працівникам, які здійснюють умертвіння тварин або супутні операції. Для тих, хто займається утриманням чи транспортуванням тварин, механізм тимчасового допуску більше не застосовуватиметься.

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