Падіння експорту зерна: обвал поставок пшениці та блокада портів

Комбайн та вантажівка із зерном, чоловік на вантажівці. Фото: Новини.LIVE.

У серпні Україна зафіксувала різке сповільнення темпів експорту ключових зернових культур. Попри позитивну динаміку від початку нового року, поточні відвантаження суттєво просіли через фактичне блокування морських портів та посилення атак на портову інфраструктуру.

Про це повідомляє Forbes, передають Новини.LIVE.

Серпневий обвал

У перші 12 днів серпня експортні поставки показали динаміку падіння за всіма основними позиціями порівняно з аналогічним періодом минулого року:

пшениці експортовано 175 000 тонн проти 759 000 тонн торік (скорочення експорту в 4,3 рази);

поставки ячміню впали до 37 000 тонн проти 206 000 тонн (падіння у 5,6 разів);

кукурудзи відвантажено 68 000 тонн проти 184 000 тонн (скорочення у 2,7 рази).

Загалом від початку липня Україна встигла експортувати 2,952 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур. Це на 4,8% більше минулорічного показника. Головним чинником зростання залишалася кукурудза, експорт якої збільшився на 66,4% — до 1,376 мільйонів тонн. Тоді як загальні показники пшениці та борошна продовжують падіння.

Морська блокада та логістичний колапс

Ключовою причиною падіння показників стала фактична блокада українських морських портів, через які раніше здійснювалося до 90% усього агроекспорту. Зниження кількості суднозаходів почалося після активізації ударів РФ по інфраструктурі та цивільному судноплавству у другій половині липня.

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Наслідки обстрілів миттєво відбилися на логістиці:

загальний товарний експорт України у липні впав на 14% — до 3,1 мільярдів доларів;

у перші дні серпня відвантаження агропродукції скоротилися на 60% порівняно з липнем;

залізничні перевезення зерна в напрямку портів Великої Одеси обвалилися на 84,3%.

Антикризові заходи від ЄС та Кабміну

Аби врятувати малий та середній агробізнес від банкрутства, Мінагрополітики звернулося до Європейської комісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної допомоги. Ці кошти планують спрямувати на компенсацію відсоткових ставок за кредитами для фермерів, які зазнали найбільших збитків від зупинки експорту.

Паралельно Кабінет Міністрів України ухвалив перші рішення з екстреного пакету підтримки, тимчасово знизивши мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції. Це зроблено для того, аби підвищити конкурентоспроможність українського зерна та стимулювати альтернативні шляхи продажу.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, чому аграрії змушені продавати зерно майже за безцінь. Фермери Дніпропетровщини з щедрим врожаєм опинились на межі банкрутства. Головною причиною цінового колапсу лишається удари по морським портам та блокуванням експорту.

Також Новини.LIVE розповідали про вплив сухопутного експорту на ціни кукурудзи. Форвардні ціни стрімко почали зростати. Укладання форвардних контрактів змушує дорожчати не лише кукурудзу, а й пропускну спроможність західної логістики.