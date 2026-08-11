Хліб під обстрілами: чому аграрії продають зерно за безцінь

Поле пшениці і комбайн з вантажівкою. Фото: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Крім щоденних атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру, Росія не зупиняється знищувати і порти України. Аграрії Дніпропетровської області завершують жнива з щедрим врожаєм, проте опинилися на межі банкрутства. Попри те, що регіон разом із Миколаївщиною та Одещиною увійшов до трійки лідерів України за обсягами зібраного врожаю, продавати його за адекватною ціною наразі неможливо. Через нову хвилю блокади Чорного моря та спекуляції покупців вартість пшениці в регіоні впала до рекордного мінімуму.

Про це повідомляє Agronews, передають Новини.LIVE.

Як впливає блокада Чорного моря на ринок

Головною причиною цінового колапсу стали систематичні російські удари по цивільних суднах і зернових терміналах. Заходи до глибоководних портів стрімко скоротилися. Частина ж покупців тимчасово зупинила закупівлі. Оскільки понад 90% агропродукції традиційно експортувалося морем, ситуація повернулася до критичного рівня літа 2023 року.

Це спричинило величезну різницю між внутрішніми та європейськими цінами, яку вже тепер неможливо списати лише на логістичні витрати.

наприклад: ціни в Петропавлівці, що на Дніпропетровщині, пшениця за безготівковим розрахунком коштує близько 5 000 гривень за тонну, за готівку — від 4 000 до 4 500 гривень за тонну. Це приблизно 100 доларів у валюті. Ячмінь продають за 2 800 гривень за тонну. У валюті це близько 62 доларів;

ціни в порту Констанца, що в Румунії, українська пшениця продається від 220 до 260 доларів за тонну залежно від виду пшениці. Ця планка продовжує зростати.

Тут покупці користуються безпорадністю фермерів, яким негайно потрібні обігові кошти. Вони штучно збивають ціни, позбавляючи виробників будь-якої переговорної позиції.

Чому зберегти зерно до кращих часів неможливо

За словами експертів, притримати врожай до моменту, коли попит на товар буде високий майже неможливо. Адже фермери через це несуть збитки від 450 до 500 доларів з кожного гектара через комплекс гострих проблем:

дороге та дефіцитне пальне. Оптові ціни на дизпаливо сягають до 89 гривень за літр, а на АЗС наближаються вже до 91. За словами експертів, існує ризик, що зовсім скоро ціни зростуть до 100 гривень за літр;

відсутність необхідних умов для зберігання, адже більшість малих та середніх господарств не мають власних обладнаних складів;

постійна загроза російських атак. Елеватори та зерносховища залишаються пріоритетними цілями для ракет і дронів-камікадзе російської армії, тому тривале зберігання загрожує повною втратою врожаю.

У результаті аграрії, які виростили хліб під ворожими обстрілами, змушені віддавати результати своєї праці за заниженими цінами, аби покрити хоча б базові витрати.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що ціни на овочі та кавуни вже знизились. Найбільше ціна знизилась на продукцію баштанних. Там ціна впала аж на цілих 3 гривні лише за тиждень.

Також Новини.LIVE попередили про відчутне зростання цін на молочну продукцію вже цієї осені. За словами експертів, на цінник впливає дуже багато чинників. Одним із таких є вартість пального, де ціна кожного дня лише зростає.