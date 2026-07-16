Дощі пригальмували жнива: що відбувається з цінами на ячмінь в Україні

Жнива, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Через дощову та прохолодну погоду жнива ячменю в багатьох регіонах України сповільнилися. Зерна на ринку стало менше, тому після нещодавнього падіння ціни почали поступово відновлюватися. На ринок одночасно впливають і обстріли українських портів, і проблеми з експортом російського зерна через Азовське море.

Про це повідомляє Agronews, передає Новини.LIVE.

Найбільше затрималося збирання врожаю в центральних і західних областях. Через це пропозиція ячменю скоротилася, а закупівельні ціни трохи підросли.

Який урожай уже зібрали

Українські аграрії вже обмолотили близько 28% площ під ячменем — це понад 417 тисяч гектарів. Загалом намолочено майже 1,84 мільйонів тонн зерна. Середня врожайність становить 4,41 т/га, що приблизно на 40% більше, ніж торік. Такий результат забезпечили насамперед південні області.

Водночас у центрі та на заході країни ситуація гірша. Якщо раніше озимий ячмінь там давав по 7–9 тонн з гектара, то цього року врожайність знизилася до 5–6 тонн. Але хороші показники ярого ячменю можуть компенсувати ці втрати, тому загальний урожай, ймовірно, буде навіть більшим, ніж прогнозували раніше.

Що відбувається з цінами

Після того як закупівельні ціни впали до 9–9,4 тисяч гривень за тонну, зараз вони знову піднялися до 9,4–9,6 тисяч гривень за тонну з доставкою до чорноморських портів. Однією з причин стало не лише скорочення пропозиції, а й невелике зміцнення курсу долара.

На внутрішніх елеваторах також почали платити більше — 8,4–8,8 тисяч гривень за тонну, що сприяє продажам з боку фермерів.

При цьому експортні ціни залишаються відносно низькими — 183–190 доларів за тонну. Їх стримує ситуація з експортом через українські порти, які останніми днями знову зазнали російських атак. Через це трейдери працюють обережніше.

Як на ринок впливають атаки в Азовському морі

Водночас проблеми виникли і в Росії. Через атаки українських безпілотників по суднах в Азовському морі російський експорт зерна також ускладнився. Це підтримує світові ціни на пшеницю та ячмінь, хоча в Україні цей фактор поки що не зміг суттєво підштовхнути вартість зерна.

Що відбувається на світовому ринку

На європейському ринку ситуація інша. У Франції ціни на фуражний ячмінь за тиждень зросли на 14 євро — до 200,5 євро за тонну. Основною причиною стало подорожчання кукурудзи та побоювання щодо майбутнього врожаю.

Які прогнози на новий сезон

За останнім прогнозом Міністерства сільського господарства США, світовий урожай ячменю у сезоні 2026-2027 року майже не зміниться. Водночас виробництво скоротиться у ключових експортерах — Євросоюзі, Австралії та Росії. Для України прогноз поки залишається без змін. Планується 5,5 мільйонів тонн, що трохи менше, ніж у попередніх сезонах.

Ціни на соняшник в Україні

Вартість соняшника продовжує знижуватися. За останній тиждень ціни знову впали, хоча соняшникова олія на світовому ринку не дешевшає. Причина у тому, що переробні підприємства почали активно переходити на ріпак, тому попит на соняшник тимчасово зменшився.

Зараз більшість покупців пропонують за соняшник 32–33,5 тисяч гривень за тонну, а окремі компанії — лише 31,4–31,6 тисяч гривень. Середня ціна за тиждень знизилася майже на 600 гривень — до 30 733 гривень за тонну. Експерти зазначають, що на ринок також впливають погодні умови та воєнні ризики, які можуть позначитися на майбутньому врожаї. Водночас не виключено, що після старту нового маркетингового сезону ціни зміняться.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні залишаються стабільними ціни на більшість овочів борщового набору. Торішня й молода картопля, а також білоголова капуста майже не змінилися в ціні, водночас молода морква та столовий буряк подешевшали. Торішня морква дещо зросла у вартості.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні продовжує зростати середня вартість сільськогосподарської землі. Водночас ціни на гектар суттєво відрізняються залежно від регіону, а одним із головних чинників формування вартості нині є безпекова ситуація.