До мільярда гривень втрат щомісяця: економіст оцінив наслідки атак на українські порти

Одеський порт, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Російські атаки по українських портах б'ють не лише по експорту, а й по бюджету України. Через проблеми з морськими перевезеннями наша країна може втрачати до мільярда гривень щомісяця.

Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE.

Через постійні російські удари по портовій інфраструктурі частина судноплавних компаній вирішила призупинити перевезення української аграрної продукції. Андрій Новак зазначив, що наслідки для економіки можуть бути дуже серйозними.

"80% нашого експорту йде саме через порти. На сьогодні попередня оцінка — до мільярда гривень прямих втрат на місяць. Але треба рахувати не лише прямі збитки, а й непрямі — для виробників, трейдерів", — каже він.

За словами економіста, блокування морських перевезень створює великі проблеми для України, адже саме морем країна експортує та імпортує значну частину товарів. Він нагадав, що подібну ситуацію Україна вже переживала у 2022 році та частково у 2023-му.

"Блокада морського шляху для України, яка є морською державою, — це дуже серйозна втрата", — зазначив Новак.

На думку Андрія Новака, нинішні атаки на порти є спробою Росії завдати Україні економічних збитків після успішних ударів ЗСУ по військових об'єктах окупантів. Він переконаний, що Україна робитиме все можливе, аби відновити повноцінну роботу морського коридору.

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