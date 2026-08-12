Гроші на перевезення худоби та майна: українцям пропонують до 65 000 гривень

Жінка на фермі. Фото: УНІАН

Українські домогосподарства з громад, де оголосили обов’язкову або часткову евакуацію, можуть отримати до 65 000 гривень від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Гроші можна використати на перевезення худоби, сільськогосподарського обладнання та іншого майна, а також на витрати після переїзду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Програма розрахована на економічно вразливі домогосподарства, які займаються дрібним фермерством або самозайнятістю та мають обмежені ресурси.

Скільки можна отримати

Максимальний розмір допомоги становить 65 000 гривень. Кошти призначені для покриття витрат на:

перевезення тварин;

транспортування сільськогосподарського обладнання;

перевезення іншого майна;

подальше утримання тварин та майна після переїзду.

Виплату проводитимуть у два етапи

Першу частину грошей нададуть для оплати транспортування. Другу виплату можна буде отримати після підтвердження факту переїзду чеками або розписками. Вона має компенсувати витрати, які виникнуть уже після переміщення, зокрема на корм, ветеринарні послуги чи облаштування приміщень.

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Хто може отримати допомогу

Програма призначена для домогосподарств, які:

займаються дрібним фермерством або самозайнятістю;

мають обмежені фінансові ресурси;

проживають у громаді, де оголошено обов’язкову або часткову евакуацію;

мають місячний дохід не більше 13 000 гривень на одну людину;

уже знайшли безпечне місце для переміщення худоби, обладнання та майна.

Важливо, що нове місце не повинно входити до переліку територій бойових дій або громад, де триває евакуація.

Які документи потрібно подати

Для участі у програмі необхідно звернутися до місцевої влади та подати паперову реєстраційну форму разом із документами. Знадобляться:

паспорт заявника — перша сторінка та сторінка з реєстрацією;

ІПН заявника та всіх членів домогосподарства, які проживають разом;

для дітей до 18 років — свідоцтво про народження;

реквізити IBAN на ім’я голови домогосподарства — за наявності;

довідки про доходи всіх членів домогосподарства віком від 18 років — за наявності;

довідка про фактичне місце проживання та склад домогосподарства;

довідка ВПО або інші документи, які підтверджують вразливість, — за наявності.

Що важливо знати перед поданням заявки

Людина, яка хоче отримати допомогу, має самостійно знайти безпечне місце, куди можна перевезти худобу, обладнання та майно. Також саме домогосподарство організовує перевезення. Після переїзду витрати потрібно буде підтвердити чеками або розписками.

Допомога в межах цієї програми є одноразовою. При цьому сама реєстрація не гарантує отримання грошей. Остаточне рішення щодо участі домогосподарства у програмі ухвалює МКЧХ.

Куди звертатися

Додаткову інформацію щодо участі у програмі можна отримати за телефоном контактного центру МКЧХ: 0 800 300 155. Участь у програмі та дзвінки є безкоштовними.

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