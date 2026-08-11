Аграрії зможуть страхувати техніку від війни: що зміниться в програмі компенсацій

Аграрій на фоні трактора. Фото: Magnific

Українські аграрії можуть отримати більше можливостей застрахувати своє майно від війни. Уряд готує зміни до державної програми, і якщо їх ухвалять, підприємці зможуть страхувати не лише будівлі та обладнання, а й сільгосптехніку, вантажівки та навіть орендоване майно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на UkrAgroConsult.

Йдеться про програму, запроваджену постановою Кабміну №1541. Вона діє з 1 січня 2026 року та передбачає часткову компенсацію страхових премій за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Наразі програма поширюється на підприємців та юридичних осіб, а загальний ліміт компенсації за пошкоджене або знищене майно становить до 30 мільйонів гривень на одного учасника.

Що хочуть змінити

Однією з головних пропозицій є розширення переліку майна, яке можна буде страхувати. Зокрема, до програми хочуть включити:

сільськогосподарську техніку;

важкий вантажний транспорт;

орендоване майно.

Для аграрного бізнесу це може бути особливо важливо, адже трактори, комбайни та інша техніка є одними з найдорожчих активів господарства. Їх пошкодження через обстріли призводять не лише до великих витрат на ремонт або заміну, а й до проблем з проведенням польових робіт.

Читайте також:

Наразі чинні правила мають окремі обмеження щодо того, яке майно може бути об'єктом страхування. Зокрема, програма передбачає страхування будівель, споруд, приміщень, інженерних мереж та виробничого обладнання.

Як посилять захист паливного сектору

Ще один блок змін стосується підприємств, які працюють із пальним. Програму пропонують поширити не лише на приміщення та обладнання автозаправних станцій. До страхування хочуть додати:

резервуари;

запаси пального;

пальне, яке перебуває в транзиті;

транспорт, що перевозить пальне.

Для аграріїв це також має значення, адже перебої з постачанням пального можуть безпосередньо впливати на посівну, жнива та перевезення продукції.

Компенсацію страхової премії хочуть збільшити

Ще одна пропозиція — збільшити максимальну суму, яку держава компенсує підприємству за страхову премію, до 5 мільйонів гривень. Водночас загальний ліміт страхового покриття за програмою, за словами депутатки, планують залишити на рівні 30 мільйонів гривень.

Наразі за чинними правилами максимальна компенсація страхової премії для одного підприємства протягом календарного року становить 3 мільйони гривень. Тобто запропоновані зміни мають збільшити саме частину витрат бізнесу на страхування, яку може компенсувати держава.

До програми хочуть додати Київ та область

Також програму планують поширити на Київ та Київську область як території підвищеного воєнного ризику. Зараз чинний порядок визначає територіями підвищеного ризику низку областей, зокрема Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, з передбаченими законодавством винятками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українським фермерам можуть здешевити дизельне пальне та спростити доступ до фінансування. У Раді пропонують пільгові ставки на пальне, мережу регіональних сховищ і державні гарантії за кредитами для аграріїв.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні спростили оформлення обов’язкового сертифіката для працівників, які доглядають за тваринами, перевозять їх або займаються забоєм. Пільговий порядок за підтвердженим стажем продовжили до 1 вересня 2027 року, а документи тепер можна подавати безпосередньо до територіальних органів Держпродспоживслужби.