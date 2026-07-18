Абоненти Київстару можуть користуватися послугами безплатно: що потрібно підключити

Безплатні послуги від Київстару. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть користуватися послугами Київстару абсолютно безплатно протягом семи днів. Це передбачено спеціальним сервісом під назвою "Тиждень довіри". Він забезпечує абонентів домашнім інтернетом, доступом до телебачення, хвилинами на розмови і мобільним трафіком.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Що дає послуга "Тиждень довіри"

Трапляються випадки, коли клієнти мобільного оператора не встигають поповнити абонентський рахунок для оплати тарифного плану. Щоб не замовляти денний пакет, абоненти можуть підключити "Тиждень довіри" і протягом семи днів безплатно користуватися обмеженим обсягом послуг.

"Випадково пропустили день оплати? Підключіть "Тиждень довіри" і користуйтеся Домашнім Інтернетом, дивіться ТБ, телефонуйте на номери Київстару та отримуйте по 100 МБ мобільного інтернету щодня", — уточнили в компанії.

Послуга відключається автоматично через сім днів або одразу після поповнення абонентського рахунку. Протягом календарного місяця доступна одна активація. Водночас доступ до сервісу не надається користувачам контрактних тарифних планів "Все разом" із Домашнім Інтернетом.

Як підключити "Тиждень довіри"

Українці можуть обрати зручний для себе спосіб підключення послуги. Серед доступних варіантів станом на липень 2026 року такі:

надіслати запит *461# (якщо номер Київстару вказаний як контактний);

перейти в застосунок "Мій Київстар", розділ "Послуги";

зателефонувати за номером 460 або 0 800 300 460.

Все запрацює протягом п'яти хвилин. Щоб перевірити залишок днів у межах сервісу, потрібно надіслати запит *460# або відкрити чат-бот від Київстару і написати "Тиждень довіри". Через п'ять днів користування надійде повідомлення із нагадуванням поповнити мобільний рахунок для отримання пакета послуг за підключеним тарифним планом.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар запровадив спеціальну пропозицію для своїх абонентів. Українці можуть отримати знижку на оплату тарифного плану. Вона діє в межах пакетів послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий".

Також Новини.LIVE розповідали, що lifecell попередив про зміни в умовах обслуговування. З 22 липня зміниться обсяг гігабайтів, доступний для використання у 35-ти країнах. Йдеться про клієнтів, які підключили акцію "Гігабайти без кордонів".