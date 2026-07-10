100 тисяч грн під час лікування: коли військовим можуть відмовити у виплаті

Український військовий на інвалідному візку, гроші в кишені військової форми. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Військовослужбовець, який отримав бойове поранення та проходив тривале стаціонарне лікування, домігся через суд виплати додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн за більшість періодів госпіталізації. Водночас за окремі проміжки часу Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову через відсутність одного важливого документа.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чому військовий звернувся до суду

Позивач проходив службу у військовій частині та у лютому 2024 року отримав тяжке вогнепальне поранення під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Обставини травмування були офіційно підтверджені відповідною довідкою, а військово-лікарська комісія визнала поранення таким, що пов'язане із захистом Батьківщини.

Після поранення військовий кілька разів перебував на стаціонарному лікуванні. Попри це, додаткову винагороду, передбачену постановою Кабміну №168, йому нарахували не за всі періоди госпіталізації.

Через це захисник звернувся до суду, вимагаючи визнати бездіяльність військової частини незаконною та зобов'язати її виплатити належні кошти за періоди перебування на стаціонарному лікуванні у зв’язку з отриманими пораненнями:

з 18 лютого 2024 року по 3 березня 2024 року;

з 4 березня 2024 року по 31 березня 2024 року;

з 1 червня 2024 року по 1 липня 2024 року;

з 10 липня 2024 року по 26 липня 2024 року;

з 2 серпня 2024 року по 23 серпня 2024 року;

з 21 жовтня 2024 року по 25 жовтня 2024 року;

з 25 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року;

з 30 жовтня 2024 року по 26 листопада 2024 року.

Військовий вимагав здійснити виплати, виходячи із розрахунку 100 000 гривень на місяць, пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я у зв’язку з отриманими травмами 17 лютого 2024 року.

Яке рішення ухвалив суд

Суд лише частково підтримав вимоги військовослужбовця. Судді встановили, що документи підтверджують:

отримання бойового поранення під час виконання службових обов'язків;

перебування військового на стаціонарному лікуванні;

зв'язок лікування саме з отриманим пораненням.

З огляду на це військову частину зобов'язали нарахувати та виплатити додаткову винагороду у розмірі 100 000 грн на місяць пропорційно дням лікування за кілька періодів госпіталізації.

Чому суд відмовив у виплатах за окремі періоди

Водночас суд не задовольнив вимоги щодо трьох періодів лікування восени 2024 року. Причиною стала відсутність доказів того, що військовослужбовець звертався до командування військової частини з рапортом про нарахування додаткової винагороди саме за ці проміжки часу.

Таким чином, навіть за наявності права на виплату суд врахував, що необхідна процедура звернення не була підтверджена документально.

Які висновки зробив суд

Суд нагадав, що постанова Кабінету Міністрів №168 передбачає виплату додаткової винагороди до 100 000 грн військовослужбовцям, які через бойове поранення перебувають на стаціонарному лікуванні.

При цьому законодавство не встановлює обмежень щодо кількості госпіталізацій або тривалості лікування. Головною умовою є підтвердження того, що поранення отримане під час захисту України, а лікування безпосередньо пов'язане з цією травмою.

Водночас справа показує, що для отримання коштів важливе не лише право на виплату, а й належне оформлення документів. За відсутності підтвердження звернення до командування з відповідним рапортом суд може відмовити у стягненні винагороди за окремі періоди лікування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що буде з виплатами військовослужбовцям у липні. Міноборони звернулося до захисників щодо нарахування надбавок. Основне грошове забезпечення та доплати надходитимуть за певним алгоритмом.

Також Новини.LIVE писали, кому в ЗСУ нарахують нові виплати у липні. Міноборони запровадило нову систему мотиваційних виплат і надбавок для військовослужбовців. Право на них мають усі — і ті, хто підписав мотиваційний контракт, і ті, хто служить за призовом під час мобілізації, і ті, хто проходить службу за старим контрактом.