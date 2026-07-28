100-доларові банкноти не вічні: термін служби та що роблять зі зношеними купюрами

Скільки років служать 100-доларові купюри. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Паперові вироби не можуть служити вічно. З часом псуються книги, квитки, чеки та фотографії, і доларові банкноти — не виняток. Оскільки вони постійно переходять від однієї людини до іншої та використовуються в повсякденних розрахунках, їх зношення відбувається відносно швидко.

Про те, як довго служать 100-доларові купюри та що відбувається з сильно зношеними банкнотами, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформацію Федеральної резервної системи США.

Який термін служби у банкнот номіналом 100 доларів

Те, скільки прослужить купюра, залежить від її номіналу. Одні банкноти виходять з обігу вже через кілька років, а інші можуть залишатися придатними десятиліттями.

Коли гроші повертаються до банків Федеральної резервної системи, їх перевіряють спеціальні автоматизовані машини. Якщо банкнота має гарний стан, її знову запускають в обіг. Якщо ж вона пошкоджена або сильно зношена, її вилучають і готують до знищення.

Найдовше служать 100-доларові купюри. Їх люди часто відкладають як заощадження, тому в середньому вони перебувають в обігу близько 24 років.

Термін служби доларових купюр різного номіналу. Фото: Скриншот

А ось банкноти номіналом 5 доларів використовують набагато активніше для повсякденних покупок, тому їхній строк служби становить приблизно 5,8 року.

Цікаво, що для банкноти номіналом 2 долари Федеральна резервна система не визначає середній строк служби. Все тому, що такі купюри зустрічаються в обігу дуже рідко. Багато американців не витрачають їх, а зберігають як сувенір чи колекційний екземпляр.

Що відбувається зі зношеними доларовими банкнотами

Після вилучення непридатні гроші замінюють новими. Раніше всі старі банкноти перевозили до Вашингтона, де їх спалювали. Але згодом стало зрозуміло, що це занадто дорого, тому банкам дозволили знищувати їх безпосередньо у своїх регіонах.

Для цього відділення Федеральної резервної системи встановлювали спеціальні печі або шукали інші способи утилізації. Наприклад, у Філадельфії певний час навіть користувалися крематорієм. Від цієї практики відмовилися через негативний вплив на довкілля.

Після цього почали використовувати більш екологічні методи. Старі купюри:

подрібнювали;

різали на дрібні шматочки;

перетворювали на волокнисту масу.

На початку 1980-х років цей процес значно спростили завдяки сучасним сортувальним машинам, які автоматично визначали та знищували непридатні банкноти.

Матеріал, що залишється після переробки, не викидають. Його застосовують для виготовлення картону, теплоізоляційних і покрівельних матеріалів, додавали до бурових сумішей для нафтових свердловин, використовували для створення сувенірної продукції, а також як паливо на електростанціях.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році частину старих гривневих банкнот більше не можна буде використовувати. Нацбанк поступово вилучає їх з обігу, щоб оновити готівку. Тож власникам таких купюр потрібно обміняти їх на нові банкноти або монети відповідного номіналу.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям варто уважно перевіряти долари, які вони отримують в обмінниках. Іноді трапляються банкноти з написами чи позначками. Зазвичай це не робить їх недійсними, але деякі банки та обмінні пункти можуть відмовитися приймати таку валюту.