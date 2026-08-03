Собака постійно лиже лапи: п'ять причин, які вказують на проблеми

Собака вдома лиже лапу. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Ваша собака почала регулярно вилизувати лапки? Не варто списувати це на звичайну звичку. Адже не рідко така поведінка тварини свідчить про проблеми.

Новини.LIVE з посиланням на American Kennel Club розповідає, що означає така поведінка домашнього улюбленця, чим це небезпечно та коли звернутися до ветеринара.

П'ять причин, чому ваша собака постійно лиже лапи

1. Травми та сторонні предмети

Якщо пес раптово почав вилизувати лише одну лапу, насамперед уважно огляньте її. Причиною можуть бути:

поріз;

тріщина кігтя;

скалка;

колючка;

дрібний камінець;

будь-який сторонній предмет, що застряг між подушечками.

Іноді подразнення виникає після прогулянки розпеченим асфальтом, посипаними сіллю тротуарами або після укусу комахи. Невеликі ушкодження можна акуратно промити, продезінфікувати й контролювати їхнє загоєння. Якщо ж рана глибока, є кровотеча чи сильний набряк, не відкладайте візит до ветеринарного лікаря.

2. Дерматит, алергія та подразнення шкіри

Коли видимих пошкоджень немає, проблема може критися у шкірі. Однією з найпоширеніших причин вилизування лап є дерматит, який виникає через бактеріальні інфекції, контакт із подразниками або алергічну реакцію. Деякі собаки чутливо реагують на побутову хімію, засоби для обробки доріжок узимку, пилок рослин чи окремі види трав. Також свербіж можуть викликати харчові алергії, визначити які самостійно досить складно.

Після кожної прогулянки корисно промивати лапи чистою водою та добре їх висушувати. Якщо почервоніння або свербіж не зникають, необхідно звернутися до ветеринара.

3. Паразити

Блохи, кліщі та деякі інші паразити часто стають причиною сильного свербежу. Через постійний дискомфорт собака починає безперервно лизати лапи, що лише погіршує стан шкіри. Якщо ви помітили, що тварина часто чухається, гризе лапи або поводиться неспокійно, необхідно провести обробку від паразитів і проконсультуватися зі спеціалістом.

4. Біль, що не пов'язаний із лапами

Не рідко проблема не у лапці. Біль може бути зовсім в іншій частині тіла. Таким способом тварина може намагатися впоратися з ним. Причиною можуть бути захворювання суглобів, артрит або інші проблеми опорно-рухового апарату. І, звичайно, самостійно визначити джерело болю неможливо.

5. Тривожність, стрес і нудьга

Не всі причини пов'язані із фізичним здоров'ям. Провокувати таку поведінку можуть:

самотність;

нудьга;

нестача фізичної активності;

різкі зміни в житті;

страх гучних звуків;

розлука з господарем.

Тож, якщо ветеринар виключив медичні проблеми, варто приділити більше часу прогулянкам, активним іграм та інтелектуальним іграшкам.

Чим небезпечне постійне вилизування лап

Постійне вилизування може саме по собі призвести до нових проблем. Через постійну вологу на шкірі швидко розмножуються бактерії та грибки, що відповідно викликає вторинні інфекції. У результаті з'являються:

почервоніння;

набряк;

неприємний запах;

сильніший свербіж і ще більше бажання лизати лапи.

Виходить замкнене коло, яке без лікування лише погіршує стан тварини. Тож, якщо ви помітили, що собака лиже лапи щодня, не відкладайте консультацію з ветеринаром.

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