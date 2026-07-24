Простий спосіб зібрати вишню з верхніх гілок без драбини та подряпин

Збір врожаю вишні у саду. Колаж: Новини.LIVE

Христина Кучугурна Редактор

Збір вишень може стати викликом, особливо коли найстигліші та найсолодші ягоди висять на верхніх гілках. Багато хто використовує драбину або збиває плоди палицею. Але є простий спосіб, який допомагає швидко дістатися до врожаю без зайвих зусиль.

Новини.LIVE з посиланням на "Добрі Новини" розповідає, як легко зібрати вишню навіть із найвищих гілок.

Як зібрати вишню без драбини

Досвідчені садівники вже давно винайшли спосіб збирати ягоди навіть на дуже високих деревах. І для цього не треба драбина. Це саморобний інструмент, який складається з довгої палиці та пляшки. Він дозволяє акуратно зривати плоди, не пошкоджуючи їх.

Для цього візьміть міцну пластикову пляшку. На її боковій частині потрібно вирізати отвір у формі краплі: один край має бути ширшим, а інший — вузьким. Вузька частина слугуватиме своєрідним захватом для плодоніжки. Піднесіть пляшку до грона, заведіть гілочку у вузький отвір і легенько потягніть вниз. Ягода легко відокремиться від гілки й одразу опиниться всередині пляшки.

Яку пляшку краще використовувати

Садівники радять обирати пляшки з товстішого пластику, адже вони краще тримають форму і не тріскаються під час роботи. Наприклад, добре підходять пляшки від популярних газованих напоїв із щільними стінками. Отвір найзручніше вирізати гострим канцелярським ножем, починаючи з вузької частини. Для великої вишні або черешні ширина широкого краю має становити приблизно 4-5 см. Якщо ж ви плануєте збирати дрібніші ягоди, наприклад смородину, достатньо зробити отвір шириною 2-3 см.

Як дістатися до найвищих гілок

Якщо дерево виросло понад три метри, конструкцію можна легко вдосконалити. До шийки пляшки достатньо міцно закріпити пластикову трубу діаметром близько 32 мм. Її довжину варто підбирати відповідно до висоти дерева, але для більшості садів вистачає 2-3 м.

На нижній кінець труби закріпіть поліетиленовий пакет. Після зривання ягоди проходитимуть через пляшку та трубу й одразу потраплятимуть у пакет. Це значно пришвидшує збирання врожаю та позбавляє потреби щоразу пересипати плоди. За словами садівників, за пів години можна зібрати кілька літрів ягід без драбини, зайвих подряпин і ризику пошкодити плоди.

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