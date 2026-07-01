Підживіть цим аґрус після збору врожаю: наступний рік буде багатий

Підживлення аґрусу після плодоношення. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Сезон збору врожаю ягідних культур у самому розпалі. У садах українців активно дозріває й аґрус. Найчастіше, коли кущі вже віддали ароматні плоди, садівники про них забувають. Та насправді це помилка, адже у цей період рослина вже формує плодові бруньки на наступний рік. Тому її необхідно підтримати. Є корисні підживлення, які зміцнять садову культуру й забезпечать щедрим врожаєм у наступному сезоні.

Новини.LIVE ділиться з вами головними секретами правильного підживлення аґрусу після збору врожаю.

Навіщо підживлювати аґрус після плодоношення

Правильно підібране підживлення допомагає кущам:

відновити сили;

зміцнити кореневу систему;

стимулювати закладання нових плодових бруньок;

підготуватися до холодів

підвищити стійкість до хвороб і стресів.

Що необхідно зробити перед удобренням ягідного куща

Перед підживленням аґрус потрібно добре полити. Під кожен кущ рекомендується вилити приблизно два відра теплої води, яка встигла нагрітися на сонці. Тільки після такого поливу можна вносити поживні розчини. Інакше коренева система може отримати стрес.

Найкраще мінеральне підживлення для аґрусу після збору врожаю

Варто використовувати поживний розчин із калієм, фосфором та деревною золою. Для його приготування знадобиться:

сульфат калію — 1 ст. л.;

суперфосфат — 1 ст. л.;

деревна зола — 200 г;

вода — 10 л.

Усі компоненти потрібно ретельно перемішати до однорідності та полити кущ під корінь. Таке добриво допомагає рослині швидше відновитися після збору ягід, зміцнює пагони та сприяє закладанню майбутнього врожаю.

Яким органічним добривом підживити аґрус після плодоношення

Аґрус не любить надто частого внесення органічних добрив. Надлишок поживних речовин може негативно позначитися на здоров'ї куща та навіть спровокувати розвиток захворювань.

Оптимальний варіант — використовувати органіку один раз на два роки.

Для цього потрібно:

розчинити 300 г біогумусу у відрі води;

вилити готовий розчин під один кущ;

після поливу присипати пристовбурне коло сухою деревною золою;

замульчувати ґрунт, щоб довше зберегти вологу.

Таке підживлення покращує структуру ґрунту, активізує корисну мікрофлору та забезпечує рослину поживними речовинами на тривалий час.

Що робити, якщо кущ сильно виснажений

Якщо аґрус ріс у складних умовах або дав дуже рясний урожай, звичайного підживлення може бути недостатньо. У такому разі потрібно скористатися нітрофоскою, приготувавши робочий розчин відповідно до інструкції виробника. Це комплексне добриво допоможе швидше компенсувати дефіцит основних елементів живлення.

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