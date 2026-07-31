Медовий Спас 2026: чи можна виходити на город у свято 1 серпня

Жінка працює на городі у свято. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Щороку українці зустрічають одне з найбільших літніх православних свят — Медовий Спас або Маковія. За новоюліанським календарем його відзначають 1 серпня. Цьогоріч свято припадає на суботу, коли випадає можливість не тільки відпочити, а й доглянути сад та город. Але чи можна працювати на землі у цю дату за народними прикметами та церковними традиціями?

Новини.LIVE ділиться головними звичаями, заборонами та народними прикметами Медового Спасу.

Що означає Медовий Спас та чому його святкують 1 серпня

Це перший із трьох Спасів і водночас початок Успенського посту — одного з найважливіших періодів духовного очищення для православних вірян. Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, і свято, і піст ми зустрічаємо щороку 1 серпня.

Свято пов'язане зі спомином святих мучеників Маккавеїв, а також із вшануванням Животворящого Хреста Господнього. У народній традиції цей день знаменує початок збору меду нового врожаю, достигання маку та лікарських трав. Тому віряни несуть до храмів на освячення мед, воду, мак і духмяні букети, які називають маковійчиками. Після богослужіння родини збираються разом для святкування.

Які заборони існують на Медовий Спас

Маковія вважається днем, який бажано присвятити молитві, родині та добрим справам. Наші предки вірили, усе добре, зроблене на свято, повертається сторицею.

За народними традиціями, у цю дату не можна:

сваритися;

ображати інших;

лихословити;

починати день із важкої фізичної праці замість молитви чи відвідування храму;

влаштовувати гучні застілля;

зловживати алкоголем, адже розпочинається Успенський піст;

відмовляти тим, хто просить про допомогу;

піддаватися злості, заздрості чи поганим думкам.

Чи можна працювати на городі та в саду 1 серпня: народні прикмети та традиції

За народними прикметами, на Медовий Спас землю намагалися не турбувати. Наші предки вірили, що цього дня вона має "відпочити", тому будь-які важкі роботи переносили на інший час.

Насамперед небажаними вважалися:

перекопування ґрунту;

прополювання грядок;

обрізання дерев і кущів;

пересаджування рослин;

інші роботи, пов'язані з обробкою землі.

У народі вірили, хто порушить заборони втратить врожай та притягне у життя бідність. Тому господарі намагалися завершити основні роботи ще до свята.

Водночас легкі справи, які не пов'язані з порушенням ґрунту, у багатьох регіонах не вважалися забороненими. Наприклад, після відвідування богослужіння можна було полити рослини в сильну спеку або зібрати достиглі чи опалі плоди, якщо це було необхідно.

Що говорить церква про роботу на Медовий Спас

Важливо розрізняти народні звичаї та церковне вчення. Православна церква не встановлює прямої заборони на роботу в саду чи на городі 1 серпня. Водночас священнослужителі наголошують, що у велике церковне свято варто насамперед знайти час для молитви, участі в богослужінні, духовного спокою та добрих справ.

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