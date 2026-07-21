До кінця липня ще є час: які овочі можна посіяти для щедрого осіннього врожаю

Осінній врожай, посів овочів влітку. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Багато городників вважають, що час посіву овочів давно минув. Та насправді кінець липня ідеальний момент для отримання другого врожаю деяких городніх культур.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How ділиться списком овочів, які підходять для липневого посіву.

Список овочів, які можна сіяти наприкінці липня 2026

Редис

Редиска — це той овоч, який росте буквально на очах. Залежно від сорту, від посіву до збору врожаю проходить всього 25-40 днів. Тому до осені можна встигнути отримати навіть кілька хвиль урожаю.

Сіяти насіння можна у:

відкритий ґрунт;

високі грядки;

просторі контейнери глибиною не менше 15 см.

Осінній редис часто виходить соковитішим, солодшим і хрусткішим, ніж весняний, адже формується вже за нижчих температур. Але обов'язково потрібно підтримувати рівномірну вологість ґрунту, щоб коренеплоди не розтріскувалися.

Морква

Морква дозріває приблизно за 70-80 днів, а перші осінні похолодання роблять коренеплоди соковитішими та смачнішими. Під впливом прохолоди крохмаль поступово перетворюється на природні цукри.

Для вирощування найкраще підійдуть пухкі грядки без каміння та щільних грудок землі. Моркву не пересаджують, тому насіння одразу висівають на постійне місце. Після появи сходів рослини потрібно прорідити, а землю регулярно поливати.

Буряк

Ще один чудовий варіант для літнього посіву — столовий буряк. Більшість сортів формує врожай за 50-70 днів. І знову ж таки прохолодні осінні ночі лише покращують смакові якості. До речі, молоде бурякове листя теж придатне для салатів і гарнірів. Вирощувати буряк можна як на звичайних грядках, так і у великих контейнерах. Важливо не допускати загущення посадок та пересихання ґрунту.

Кущова квасоля

Також варто посіяти кущову квасолю. Вона швидко росте та починає плодоносити вже через 50-60 днів після появи сходів. Найкраще квасоля розвивається у добре прогрітому ґрунті. Особливо багато вологи вона потребує під час цвітіння. Щоб стимулювати появу нових стручків, урожай бажано збирати регулярно.

Капуста кейл

Прохолода та легкі осінні заморозки не лякають кейс. Навпаки перші холодні ночі роблять листя ніжнішим і солодшим. Молоду зелень можна зрізати вже приблизно через місяць після посіву, тоді як для повного дозрівання потрібно 55-70 днів.

Шпинат

Ця листова овочева культура дає врожай уже через 35-50 днів після посіву, а молоде листя придатне до споживання навіть через 20-25 днів. Холодів шпинат не боїться, а от під час спеки молоді сходи бажано трохи притіняти та регулярно поливати. Для безперервного збору зелені висівати шпинат варто кожні один-два тижні.

Броколі, білокачанна капуста, цвітна капуста та брюссельська капуста

Капустяні культури зазвичай потребують від 80 до 100 днів до повного дозрівання, залежно від сорту. У спекотну погоду молоді рослини бажано мульчувати, регулярно поливати та, за потреби, притіняти.

Як отримати великий осінній врожай

Щоб овочі плодоносили довше, досвідчені городники рекомендують використовувати поетапний посів. Для цього насіння висівають не одночасно, а через кожні один-два тижні. Завдяки цьому врожай достигатиме поступово, а свіжа зелень і овочі будуть на столі значно довше.

Також фахівці радять:

стежити за вологістю ґрунту;

мульчувати грядки;

у періоди сильної спеки тимчасово притіняти овочі спеціальним агроволокном або легкою сіткою;

своєчасно видаляти бур'яни;

проріджувати загущені сходи;

під час ранніх осінніх заморозків теплолюбні культури варто накрити агроволокном.

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