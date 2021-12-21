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ВООЗ схвалила десяту COVID-вакцину для екстреного застосування: що варто знати про Nuvaxovid

COVID-19
21 грудня 23:59
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Новий препарат, що складається з двох компонентів, виробляють в Індії
ВООЗ схвалила десяту COVID-вакцину для екстреного застосування: що варто знати про Nuvaxovid

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила американську вакцину Nuvaxovid від компанії Novavax для екстреного застосування проти COVID-19. Це вже десята вакцина.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

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ВООЗ схвалила вакцину Nuvaxovid

Вакцина Nuvaxovid була створена Novavax разом з фондом Коаліція інновацій у сфері готовності до епідемії (CEPI). Співзасновниками останньої є держави Індія та Норвегія, Всесвітній економічний форум, Фонд Білла та Мелінди Гейтс та британський БФ Wellcome Trust.

Новий препарат, що складається з двох компонентів, виробляють в Індії. Вакцина вимагає введення двох доз одному пацієнтові і зберігання за температури +2-8 градусів Цельсія.

Nuvaxovid - це уже десята вакцина, схвалена ВООЗ.

Nuvaxovid також був схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) 20 грудня. Це п'ята схвалена регулятором вакцина.

Що варто знати про Nuvaxovid

Nuvaxovid виготовляється за тією ж технологією, що й Covovax. Це вакцини на основі отриманого в лабораторії спайкового білка вірусу SARS-CoV-2.

На сайті Novavax зазначено - випробування третьої фази у Великобританії показало загальну ефективність вакцини у 89,7 %, а в Мексиці - 90,4 %.

Цю вакцину не радять особам, які страждають на гостре важке гарячкове захворювання або гостру інфекцію, а також тим, хто має алергію на компоненти препарату - у такому випадку можлива серйозна алергічна реакція.

Серед побічних реакцій: головний біль, біль в м'язах і суглобах, нудота, стомлюваність та нездужання.

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Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
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коронавірус ВООЗ вакцини
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