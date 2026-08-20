Гастродипломатія України — стіл як м'яка сила. Експертка з гастрокомунікації Вероніка Чекалюк

У політичній історії держав не всі рішення народжуються у залах парламентів чи за зачиненими дверима переговорних кімнат. Іноді найважливіші сигнали подаються там, де офіційна риторика недоречна — за столом, під час вечері, коли лідери відкладають теки з документами й беруть до рук келихи та прибори. Політичне застілля — це театр символів, де кожна страва, кожен гість і навіть розташування людей за столом можуть стати частиною великої державної комунікації.

За понад тридцять років Незалежності Україна пройшла шлях від держави, яка намагалася знайти своє місце у світовій політичній системі, до країни, що впевнено використовує власну культуру, кухню та традиції як інструмент світової дипломатії. Український стіл поступово з елементу гостинності став простором демонстрації ідентичності, генетичної сили, історичної пам'яті та лідерського політичного характеру. Від перших років Незалежності, коли українська влада намагалася створити образ нової європейської держави, до сучасних міжнародних зустрічей у час війни — застілля супроводжували ключові моменти української політики. За келихом вина чи філіжанкою кави формувалися неформальні союзи, перевірялися характери партнерів і створювалися образи держави.

Стіл як продовження державної політики

У дипломатії існує поняття гастродипломатії — використання національної кухні як інструменту "м'якої сили". Їжа працює там, де іноді безсилі офіційні заяви: вона створює емоційний зв'язок.

Україна має унікальний ресурс для такої дипломатії. Наша кухня — це не лише борщ з пампушками чи вареники. Це історія регіонів, землеробська культура, козацька традиція, пам'ять поколінь, висока якість продукції.

Український стіл завжди мав політичний характер. Козацькі ради проходили через промови й спільну трапезу. Гетьманські прийоми були демонстрацією статусу та сили. У традиційній культурі запросити людину до столу означало визнати її своєю, створити простір довіри. Сучасна політика лише змінила декорації.

Перші роки незалежності: пошук нового українського образу

У 1990-х роках українські державні прийоми ще перебували під сильним впливом радянської дипломатичної культури. Великі столи, офіційні тости, багатогодинні застілля були продовженням старої політичної традиції. Але за цим стояло важливе завдання: показати світу, що Україна — окрема незалежна історична та культурна держава.

На міжнародних зустрічах українські делегації поступово почали використовувати національні символи: українські вина, горілку й сало, традиційні страви, народні мотиви в оформленні, регіональну кухню. Їжа стала способом сказати: "Ми маємо власну історію. Ми не є продовженням чужої імперської традиції".

Епоха великих політичних застіль

За часів президентства Леоніда Кучми політичні прийоми були важливим інструментом міжнародної комунікації. Закриті вечері з іноземними лідерами часто були місцем, де обговорювалися питання, які не потрапляли у відкриті заяви. За часів президентства В. Ющенка президентське застілля будувалося не навколо "дорогих продуктів", а навколо демонстрації української гастрономічної традиції. Наприклад, під час робочого сніданку у 2009 році з віцепрезидентом США Джо Байденом Ющенко подавав українські вареники з вишнями. Поряд були канапки з чорною ікрою та французькі сири. Тобто українська страва стояла на одному столі з продуктами, які асоціювалися з високою дипломатичною кухнею.Під час державного візиту Ющенка до Австрії у 2005 році на урочистому обіді у Відні подавали літній салат із смаженими білими грибами, диню з м’ятою, дику качку з червоною капустою та картоплею, а на десерт — ванільний торт із морозива зі свіжими лісовими ягодами. До столу подавали шампанське, біле та червоне вино, каву й коньяк. І є дуже показовий домашній епізод самого Ющенка. У 2005 році журналістів запросили до його заміського будинку, де президент посадив гостей за стіл. Там були картопля, оселедці, солоні огірки й помідори, домашня ковбаса та зрази. Все було смачно, згадують запрошені журналісти.

За столом люди говорять інакше, ніж перед камерами. У неформальній атмосфері можна було оцінити партнера: його характер, стиль переговорів, готовність до компромісів. За часів президентства В. Януковича державні застілля набули іншої символіки — демонстрації статусу, масштабності та особистої влади. Розкішні прийоми тоді були частиною політичної культури, але водночас посилили дискусію про дистанцію між владою та суспільством.

Майдан і зміна політичної естетики

Після Революції Гідності змінився не тільки політичний курс України, а й сама мова влади. Суспільство стало значно критичніше ставитися до демонстративної розкоші чиновників.

Політичний стіл перестав бути символом привілею. Він мав стати символом довіри. Нова політична культура більше тяжіла до простоти: робочі зустрічи, кава замість багатогодинних бенкетів, відкритість замість закритих залів.

Війна і нова дипломатія українського столу

Після 2022 року українське застілля отримало новий сенс. Кожна деталь застілля транслює повідомлення: українські продукти, українські виробники, українські традиції, українська культура як частина європейської цивілізації.

Борщ, який отримав міжнародне визнання як частина української культурної спадщини, став символом боротьби за власну ідентичність. У світі, де інформаційні війни ведуться так само активно, як військові, кухня є одним із фронтів культурної дипломатії.

Зустрічи за столом — це спосіб показати людський вимір війни. Україна через історичні застільні традиції комунікує зі світом на всіх рівнях послання: за нашою державою стоять не лише політичні інституції, а й українці, культурні люди, патріотичні родини, культура й пам'ять.

Український стіл як майбутній інструмент сили

Сьогодні Україна має шанс зробити те, що десятиліттями робили Франція з вином, Італія з пастою, Японія з суші чи Туреччина з османською гастрономічною спадщиною — створити власний гастрономічний бренд.

За роки Незалежності українські політичні застілля пройшли шлях від пострадянської демонстрації статусу до сучасного інструменту національної ідентичності. За столом укладалися союзи, формувалися образи політиків і читалися приховані сигнали. У політиці їжа ніколи не була лише їжею.

Тарілка може бути дипломатичним документом. Тост — політичним сигналом. А стіл — територією, де держава транслює автентичність, розповідає світу свою тисячолітню історію й доводить: ми тут, ми живі, ми переживемо.