Українська економіка ризикує зіткнутися зі спадом виробництва на тлі прискорення інфляції. Енергетичний шок і подорожчання логістики збільшують витрати бізнесу, а жорстка монетарна політика, на мою думку, не усуває головних причин цінового тиску.

За моєю оцінкою, цього року ВВП України може скоротитися на 0,5–1%, а інфляція — прискоритися до 12–12,5%. Таке поєднання створює ризик стагфляції: економічного спаду на тлі високих темпів зростання цін.

Падіння ВВП може бути зафіксоване за підсумками четвертого кварталу 2026 року та першого кварталу 2027 року. Скорочення реального ВВП два квартали поспіль зазвичай називають технічною рецесією.

Інфляція, яка вимірюється двозначними числами, називається галопуючою.

Рецесія на тлі галопуючої інфляції = стагфляція.

Чому в Україні прискорюється інфляція

НБУ зазначає, що в жовтні 2026 року інфляція прискорилася до 11,0% у річному вимірі. За місяць ціни зросли на 1,8%. Регулятор посилається на дані Державної служби статистики України.

Як подорожчання пального впливає на ціни

За даними, які наводить НБУ, інфляція пального сягнула 53,9% у річному вимірі.

Протягом місяця найбільше подорожчали дизельне пальне та автогаз. Дизельне пальне — унаслідок зростання світових цін, ускладнення імпорту та підвищеного попиту з боку власників генераторів. Автогаз — у результаті скорочення пропозиції через пошкодження газонаповнювальних станцій, логістичних обмежень імпорту, а також через подорожчання пропану й бутану в Європі, спричинене порушенням постачань та сезонним зростанням попиту.

Чому дорожчають продукти харчування

Зростання цін на сирі продукти харчування незначно прискорилося — до 6,8% у річному вимірі.

Овочі борщового набору дорожчали швидше на тлі менших урожаїв і вищих витрат на зберігання, а цукор — в очікуванні зниження виробництва через скорочення площ під цукровим буряком до мінімуму за 35 років.

Зростання цін на банани пришвидшилося через подорожчання імпортної логістики на тлі блокування морських портів.

Здешевлення курятини пригальмувало через збільшення виробничих витрат унаслідок перебоїв з електропостачанням та масового переходу птахофабрик на дизельні генератори.

Додатково позначалася нестача робочої сили, що призвела до скорочення виробництва частиною господарств. Натомість ціни на яйця знизилися після різкого зростання у вересні. Також у річному вимірі подешевшали огірки на тлі високої бази порівняння.

Що відбувається з базовою інфляцією

Базова інфляція суттєво зросла — до 9,7% у річному вимірі.

Темпи зростання цін на оброблені продукти харчування пришвидшилися (до 11,1% р/р). Швидше зростали ціни на кисломолочні продукти — через уповільнення падіння цін на молочну сировину, збільшення логістичних витрат і витрат на пальне. Суттєво зросли ціни й на сири внаслідок подорожчання сировини, зумовленого високим зовнішнім попитом на сухе знежирене молоко, а також скорочення імпорту продукції через удари по логістичній інфраструктурі.

Надалі зростали ціни на кондитерські вироби на тлі суттєвого подорожчання основних інгредієнтів — цукру та молочної сировини. Ціни на продукти холодного зберігання (зокрема пельмені) підвищувалися через збільшення виробничих витрат унаслідок перебоїв з електропостачанням та переходом на дизельні генератори.

Натомість зростання цін на соняшникову олію пригальмувало як завдяки здешевленню соняшнику на внутрішньому ринку на тлі нового врожаю, так і через проблеми з її експортом.

Зростання цін на непродовольчі товари відчутно пришвидшилося (до 5,1% р/р). Найбільший внесок мало подорожчання ліків через вищі витрати дистриб’юторів на логістику, оренду менших складських приміщень та енергозабезпечення після знищення складів. Також швидше, ніж у вересні, дорожчали електроніка, побутова техніка, засоби гігієни, побутова хімія та паперові вироби. Ціни на електроніку зростали через світовий дефіцит чипів пам’яті, а втрати товарних запасів унаслідок руйнувань прискорювали перенесення вищих світових цін на внутрішній ринок.

Темпи зростання цін на послуги також пришвидшилися (до 14,6% р/р). Вагомим чинником було підвищення тарифів на мобільний зв’язок. Швидше дорожчали й медичні послуги лікарень та діагностичні послуги. На тлі посилення внутрішньої міграції надалі дорожчала оренда житла.

Як змінюються адміністративно регульовані ціни

Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося до 14,2% у річному вимірі.

Така динаміка зумовлювалася передусім підвищенням тарифів на водопостачання та подорожчанням алкогольних напоїв. Водночас річні темпи зростання цін на тютюнові вироби сповільнилися.

За оцінкою НБУ, ціновий тиск посилюватиметься до початку 2027 року.

Промислова інфляція — дані Держстату

Окремо варто звернути увагу на промислову інфляцію — динаміку цін виробників промислової продукції. На мою думку, цей чинник недостатньо врахований у підході НБУ, хоча він суттєво впливає на споживчі ціни.

За наведеними даними Держстату, ціни виробників промислової продукції в Україні у вересні 2026 року знизилися на 2,8% порівняно із серпнем. Водночас у річному вимірі — порівняно з вереснем 2025 року — промислова інфляція прискорилася до 38,4%:

За місяць: зниження на 2,8% порівняно із серпнем 2026 року.

зниження на 2,8% порівняно із серпнем 2026 року. Річний вимір (вересень 2026 до вересня 2025): зростання на 38,4%.

зростання на 38,4%. Головна причина місячного зниження: здешевлення продукції у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — ціни там упали на 6,8%.

Промислова інфляція відображає подорожчання факторів виробництва й формує тенденцію до зростання собівартості готової продукції.

Чому жорстка монетарна політика може посилювати ціновий тиск

На мою думку, у цих умовах спроба НБУ загальмувати інфляцію підвищенням облікової ставки — це, умовно кажучи, спроба загасити пожежу гасом. Відсотки за кредитами збільшують витрати бізнесу й прискорюють зростання цін. А спроба за допомогою жорсткої монетарної політики «відсікти зайвий попит» повисає в повітрі: «зайвого попиту» в нашій економіці вже не залишилося.

Отже, в умовах зовнішнього енергетичного шоку, логістичної та транспортної кризи, значних воєнних ризиків і кризи на ринку праці чинна монетарна політика НБУ лише посилює інфляційні тенденції. А зростання цін виробників із певним часовим лагом неодмінно переноситиметься на споживчі ціни.

Коли очікувати піку інфляції

За моєю оцінкою, варто очікувати виходу інфляції на пік у лютому–березні 2027 року.

Подальша цінова динаміка залежатиме від світових цін на пальне, темпів деіндустріалізації української економіки та накопичувального ефекту регуляторних помилок НБУ.

Хоч як парадоксально це звучить, загальмувати інфляцію в Україні за таких умов зможе лише суттєва рецесія — якщо вона супроводжуватиметься збільшенням зовнішньої фінансової допомоги, яка компенсує втрату внутрішніх доходів. Інакше рецесія стане проінфляційним, а не дезінфляційним чинником.