ШІ в медицині — Дмитро Борзаниця. Керівник напряму медичних систем Philips в Україні

Ще донедавна штучний інтелект був радше чимось футуристичним. Його можливості обговорювали на рівні прогнозів: що зможуть алгоритми через кілька років, які професії зміняться і наскільки далеко технологія увійде в наше життя.

Сьогодні з'явилася можливість дивитися на ШІ через призму практичного досвіду. Технологію впроваджують у робочі процеси різних галузей, перевіряють на конкретних завданнях і вимірюють її вплив. Це зміщує фокус з питання «що зможе ШІ?» на більш прикладне – «де і як він уже допомагає людям працювати ефективніше?».

Медицина – один із найпоказовіших прикладів. Future Health Index 2026, глобальне дослідження Philips, цього року зосередилося на впливі ШІ на охорону здоров’я: як технологія змінює щоденну роботу медиків і взаємодію з пацієнтами, де вона дає найбільший ефект та як перетворити поодинокі інструменти на працюючий стандарт.

Практичний зріз галузі

Щоб оцінити реальний стан речей, цьогорічне дослідження охопило понад 2000 медичних працівників і 20 000 пацієнтів у 10 країнах. Головною ціллю було побачити конкретні результати впровадження ШІ в щоденну клінічну практику.

Перші цифри свідчать про те, що технологія вже має відчутний позитивний вплив:

83% медичних працівників позитивно оцінюють можливості ШІ для покращення результатів лікування пацієнтів.

46% лікарів зазначають, що завдяки таким інструментам економлять щонайменше 132 години на рік – це понад 3 повноцінні робочі тижні.

Половина опитаних (50%) говорить, що завдяки ШІ може приймати більше пацієнтів – у середньому на 8 людей щотижня.

За цими трьома показниками вже можна побачити головне: ШІ починає впливати на цілком конкретні речі – економію часу лікаря, зменшення його щоденного навантаження та можливість приділяти увагу більшій кількості пацієнтів.

Наступне питання – внаслідок чого це відбувається та що технологія здатна взяти на себе.

Менше рутини, більше часу на клінічну роботу

Робочий день лікаря – це не лише консультації та ухвалення клінічних рішень. Значну його частину займають пошук і аналіз інформації, робота з даними, документація та інша рутина. І частину цього навантаження ШІ вже бере на себе.

Але цінність такої автоматизації не лише в тому, що окремі процеси відбуваються швидше. Важливіше, що лікар здатен робити з часом, який вивільняється.

За даними дослідження, 71% медичних працівників вважають, що ШІ допомагає зробити робочі процеси ефективнішими, 67% – швидше поставити діагноз, а 65% – впевненіше приймати рішення. Ще 56% зазначають, що завдяки ШІ можуть більше часу приділяти спілкуванню з пацієнтами.

Зміни помітні й у впливі на повсякденне життя медперсоналу: 50% опитаних відзначають покращення балансу між роботою та особистим життям, 49% – зниження рівня стресу, а 47% – зменшення понаднормової роботи або необхідності брати роботу додому.

Тож один із практичних ефектів ШІ в медицині – посилення можливостей лікаря. Коли технологія бере на себе частину рутинних завдань, у фахівця залишається більше часу на важливіші завдання.

Додатковий рівень контролю

Ще один показовий результат дослідження стосується безпеки. 39% медичних працівників зазначають, що за останні 3 місяці ШІ щонайменше тричі допоміг їм виявити потенційну медичну помилку або запобігти їй.

У клінічній практиці це може виглядати як своєрідна «підстраховка». ШІ здатен швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, помічати потенційні ризики, нетипові показники або деталі, які потребують додаткової перевірки. Тобто його цінність не в тому, щоб змінити або замінити рішення лікаря, а в тому, щоб допомогти помітити важливі нюанси.

Водночас медики чітко окреслюють межі взаємодії з ШІ. 90% вважають, що остаточне рішення має залишатися за людиною навіть у міру подальшого розвитку технологій. 86% переконані, що результати роботи ШІ завжди повинні перевірятися людиною. І лише менш ніж 10% готові довірити йому повністю самостійне прийняття клінічних рішень.

Ця обережність має цілком конкретні підстави: 66% медичних працівників занепокоєні можливими помилками ШІ, 60% – тим, що не завжди зрозуміло, як саме система формує свої рекомендації, а 58% – тим, що її результати можуть відрізнятися залежно від конкретної клінічної ситуації.

Тому сьогодні ШІ в медицині радше варто розглядати як додатковий інструмент для аналізу та перевірки, а не як автономного учасника процесу. Це важливе розмежування, оскільки одна й та сама інформація може мати різне значення залежно від стану пацієнта, його історії хвороби та багатьох інших факторів.

ШІ змінює не лише роботу лікарів

Втім, ШІ поступово змінює і поведінку пацієнтів. Сьогодні 74% медичних працівників зазначають, що люди все частіше приходять на прийом підготовленими – з інформацією та відповідями, отриманими за допомогою ШІ. Такий підхід має вагомий практичний потенціал: серед тих, хто шукає медичну інформацію через нейромережі, 61% краще розуміють свій стан, стільки ж можуть ставити лікарю конкретніші запитання, а 55% вдається ефективніше використовувати час консультації.

Але важливо, щоб ШІ допомагав пацієнтам саме на етапі підготовки, а не намагався замінити професійний огляд. Адже 69% лікарів уже доводилося виправляти інформацію, яку пацієнти отримали від ШІ. 39% спостерігали ситуації, коли такі дані змушували людей сумніватися у призначеному лікуванні.

Це трансформує саму культуру медичної консультації. Лікарю дедалі частіше доводиться не лише пояснювати результати аналізів чи призначення, а й допомагати пацієнту критично оцінювати інформацію, яку він знайшов самостійно.

За таких умов основою довіри стає прозорість: 89% пацієнтів прагнуть чітко знати, де саме ШІ залучений у процесі їхнього лікування, з якою метою його застосовують та хто ухвалює остаточне рішення.

Від окремих інструментів до системної практики

Коли ШІ вже використовують і лікарі, і пацієнти, питання поступово зміщується від самої технології до середовища, в якому вона працює. Наскільки медична система готова зробити її використання зрозумілим, контрольованим і безпечним?

Дані Future Health Index 2026 показують, що тут поки залишається помітний розрив. 65% медичних працівників кажуть, що протягом останнього року стали частіше користуватися ШІ-інструментами, доступними в їхніх організаціях. Водночас 70% зазначають, що навчання роботі з ними залишається недоступним, обмеженим або непослідовним. Стільки ж говорять про відсутність чітких процесів контролю.

Ще один показовий результат: 64% медичних працівників використовують власні ШІ-інструменти, якщо доступні рішення на робочому місці не відповідають їхнім потребам.

Це демонструє важливу зміну. Питання вже не в тому, чи готові медики користуватися ШІ – практика вже випереджає формальні підходи до його впровадження. Тепер потрібно забезпечити доступ до перевірених інструментів та зрозумілий порядок роботи з ними.

Водночас технологія має бути інтегрована безпосередньо в робочі процеси, а різні системи та медичні дані – пов’язані між собою. Інакше ШІ залишатиметься окремим інструментом, а не повноцінною частиною клінічної практики.

Що далі?

96% медичних працівників очікують, що ШІ суттєво змінить їхню щоденну роботу. Водночас понад 80% не вважають, що технологія зможе замінити навички побудови відносин із пацієнтами, а 77% прогнозують, що значення людської взаємодії лише зростатиме.

На перший погляд, тут є суперечність: якщо технології беруть на себе дедалі більше завдань, чому роль людини не зменшується, а навпаки – зростає?

Відповідь саме в характері цих змін. ШІ поступово забирає частину роботи з пошуку інформації, аналізу даних і виконання повторюваних завдань. А лікареві залишається те, що потребує не лише знань, а й клінічного досвіду: побачити ситуацію в контексті, зрозуміти потреби пацієнта, вибудовати довіру та діалог, пояснити рішення та обрати тактику лікування.

Наступний етап розвитку ШІ в медицині залежатиме вже не стільки від того, наскільки потужними будуть нові алгоритми. Важливішим стане середовище, у якому вони працюють: які дані їм доступні, наскільки добре вони інтегровані в цифрову інфраструктуру медичного закладу, чи підготовлений персонал і чи зрозумілі правила їхнього використання.

ШІ вже змінює медицину. І я переконаний, що найцікавіше в цьому процесі – не те, що технологія навчиться робити сама, а те, що завдяки їй зможе робити краще людина.