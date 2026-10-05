Подарунки вчителям без змагання — психологиня Вероніка Чекалюк

День учителя має свій запах. Квіти, папір від святкових листівок і, звичайно, шоколад. Бо є речі, які змінюються разом із поколіннями, а коробка цукерок для вчителя вперто переживає всі освітні реформи. І, якщо відверто, це непогана традиція. Цукерки дарувати можна — лише за бажанням. Це приємно, доречно і по-людськи. Учитель цілий день говорить, пояснює, перевіряє зошити, слухає дітей, вирішує маленькі й великі конфлікти, а в його професійному житті солодке іноді просто необхідне — маленький знак уваги для натхнення.

Але є одна цікава деталь: у школі коробка цукерок ніколи не буває просто коробкою цукерок. У неї є своя соціальна біографія. Є преміальні цукерки, свіжі і корисні. Такі, де коробку ще хвилину розглядають перед тим, як відкрити, і думають: «Ого, як приємно, це мені, це серйозно». Є хороші цукерки без зайвого пафосу. Є універсальна класика, яка ніколи не підведе. А є категорія «купили дорогою, що трапиться, що на знижці, бо сьогодні День учителя». Бо вчителі бачать, що їм дарують. Вони знають, хто приніс квіти, хто коробку солодощів, хто шоколадку, хто красивий подарунковий набір, а хто передав щось таке, що виглядає як останній екземпляр із полиці біля каси, або навіть із «стертим терміном придатності»...

Ніхто, звичайно, не веде офіційного рейтингу. Немає в учительській таблиці «перше місце за любов’ю, друге місце за повагою». Але невидима таблиця рейтингів привітань існує. Хто кому що подарував, хто згадав, хто не забув, хто вибрав щось спеціально, а хто просто виконав протокол.

Подарунок взагалі рідко буває лише предметом. Він говорить про стосунки. Коли людині дарують щось ексклюзивніше, красивіше або більш особисте, вона мимоволі зчитує: «Я цінна, важлива». Саме тому в школі подарунки можуть ставати своєрідним рейтингом симпатій. Неофіційним, звичайно. Але достатньо зрозумілим усім. Улюблена вчителька може отримати коробку, яку навіть шкода відкривати. Директору дістанеться щось представницьке. А вчителю, який веде уроки й особливої емоційної близькості з класом не має, може дістатися скромніший варіант або нічого. Люди завжди по-різному висловлюють вдячність тим, хто їм подобається, кого вони поважають або кому просто хочуть зробити приємно. Саме тому не варто робити вигляд, що всі подарунки однакові. Вони не однакові.

Цікаво, що в світі подарунок для учителя також є важливою частиною соціальної культури; значення має не тільки те, що саме подарували, а й доречність, упаковка, спосіб вручення, контекст і стосунки між людьми. Невеликий подарунок може бути абсолютно достатнім, якщо він правильно передає повагу та увагу.

Цукерки не потрібно скасовувати. Навпаки, навіщо скасовувати те, що приносить людям задоволення? Просто не варто перетворювати їх на фінансове змагання. Святкова коробка цукерок не повинна бути приводом для батьківського чату на двадцять сім повідомлень із питанням, скільки саме потрібно здати, щоб не осоромитися перед паралельним класом. Бо тоді свято вчителя дуже швидко перетворюється на маленьку біржу соціального статусу. «А що купили вони?» «А скільки здавали?» «А чому в них дорожче?» І десь між цими питаннями губиться головне: це просто подарунок. Маленький знак уваги людині, яка працює з дітьми.

Можна іноді подарувати хороші цукерки. Можна додати квіти. Можна вибрати чай, каву, книгу або щось, що справді відповідає смакам конкретного вчителя. Але й звичайна коробка шоколаду зовсім не є чимось другосортним. Іноді люди ускладнюють те, що насправді працює чудово. Цукерки можна з’їсти разом із класом чи з колегами, чи на батьківських зборах. Їх можна поставити на стіл у кабінеті. Ними можна пригостити когось або передарувати. Цукерки — це своєрідна «валюта симпатій». Це універсальний подарунок, який не вимагає знати розмір одягу, улюблений парфум чи літературні уподобання вчителя. І, що важливо, цукерки не зобов’язують людину зберігати їх усе життя. Це просто приємність. А приємностей у житті теж має бути достатньо.

Можливо, проблема не в цукерках, а в тому значенні, яке іноді намагаються в них вкласти. Якщо одна коробка дорожча за іншу, це ще не означає, що одна дитина більше любить свого вчителя, ніж інша. Якщо хтось подарував преміальний шоколад, а хтось просту коробку, це не означає, що в одному класі виховали вдячних дітей, а в іншому ні. Просто у людей різні можливості, різні смаки й різне ставлення до самого ритуалу подарунків. І це нормально.

Найкраще, коли подарунок від душі, а не бухгалтерія почуттів. Цукерки в цьому сенсі прекрасні саме своєю простотою. Вони не претендують на вічність. Вони не вимагають особливого місця в шафі. Вони просто кажуть: «Сьогодні ваше свято. Ми про вас пам’ятаємо». Іноді цього цілком достатньо. А якщо коробка ще й справді смачна, то День учителя взагалі вдався.

Бо традиції не обов’язково ламати лише тому, що вони традиції. Деякі з них варто залишити. Трохи вдосконалити, трохи менше порівнювати, трохи більше думати про того, кому дарують. Але цукерки залишити. Бо вчитель має право на маленьку коробку радості посеред робочого дня. А те, хто кому подарував найдорожчу, найкрасивішу чи найпростішу коробку, нехай залишається маленькою шкільною таємницею і, можливо, наймилішим рейтингом любові, який ніхто офіційно не складав. Смакуйте життя! Пам’ятайте вчителів, навіть тих, хто вже не викладає у вас, але свого часу допоміг вам на шляху до професійного успіху.