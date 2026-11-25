У XIX столітті лондонськими вулицями ходили люди, яких буквально помістили між двома рекламними щитами. Сьогодні бренд може з’явитися у відео блогера з мільйонами підписників. Між цими сценами майже два століття, але обидві показують, як комерція використовує людську присутність, щоб привернути увагу.

Мене як дослідницю соціальних комунікацій цікавить, що саме купує рекламодавець разом із такою присутністю. У сендвіч-мена він оплачував рухливий плакат і контакт із перехожими. У блогера може отримати доступ до репутації, що формувалася роками. Тому я пропоную розрізняти помітність, впізнаваність і довіру: кожна має власну ціну та межі.

Звідки взявся сендвіч-мен

Сендвіч-борд складався з двох дощок або плакатів, з’єднаних ременями через плечі. Торговці наймали людей, щоб оголошення рухалося разом із міським натовпом. Ще в «Sketches by Boz» (1836) Чарльз Діккенс порівняв такого носія з живим сендвічем.

Ця конструкція давала підприємцям свободу. На відміну від стаціонарної вивіски, щит можна було віднести до ринку, театру чи потрібного перехрестя. Проте мобільність мала ціну: її забезпечувала чужа фізична праця. За рекламною винахідливістю ховалася нерівність між власником повідомлення і тим, хто мусив годинами носити його на собі.

Фотограф Джон Томсон і журналіст Адольф Сміт у книжці «Street Life in London» (1877) присвятили таким працівникам нарис «The London Boardmen». Вони описували злиденні заробітки, глузування та приниження: перехожі могли забризкати носія реклами брудом або дражнити його, поки щити заважали захиститися. Місто помічало оголошення і водночас легко знецінювало людину під ним.

Чому жива реклама привертає увагу

Рухомий об’єкт виділяється серед нерухомих вивісок. Перехожий бачить написи, жести, одяг, обличчя, може поставити запитання чи попросити показати дорогу. Для кав’ярні такий контакт може бути корисним: промоутер пояснить, де вхід і чим заклад вирізняється.

Але увага швидкоплинна. Людину зі щитом можуть запам’ятати через дивний костюм, так і не згадавши назву закладу. Якість кави, привітність персоналу та відповідність обіцянки реальному досвіду визначатимуть, чи повернеться гість. Тут проходить важлива межа між тим, хто зупинив погляд, і тим, кому повірили.

Умови праці рекламних носіїв часто залишалися поза кадром. Сьогодні бренд може говорити про людяність і водночас не помічати, як поводиться із промоутерами. Така суперечність швидко руйнує враження, яке мав створити яскравий образ.

Що блогер продає разом із рекламою

Паралель між сендвіч-меном та інфлюенсером корисна, хоча прямої історичної спадкоємності між професіями немає. Перший ніс чужий текст на дошках. Другий може вплести продукт у власну історію, показати досвід користування і звернутися до людей, які вже давно стежать за його роботою. Тому частиною комерційної пропозиції стає особиста репутація.

Уявімо той самий заклад. Перехожий може побачити меню на рекламному щиті біля дверей. Підписник гастроблогера натомість слухає розповідь про вечерю, бачить інтер’єр, страви й реакцію автора. Якщо той зазвичай критично оцінює ресторани, його рекомендація сприйматиметься крізь попередній досвід аудиторії. Проте навіть щира симпатія не доводить якості, а платна інтеграція змінює контекст повідомлення.

Тому прозорість стає умовою довіри. Стаття 9 українського Закону «Про рекламу» вимагає чітко відокремлювати рекламу від іншої інформації та забороняє приховану рекламу. Стаття 14² охоплює і користувацький контент на відповідних платформах, коли публікацію поширюють за оплату або інше матеріальне заохочення. Американська Федеральна торгова комісія у настановах 2023 року також наголошує на зрозумілому розкритті матеріальних зв’язків із брендами. Для читача головне просте: він має розуміти, де власна оцінка автора, а де оплачена співпраця.

Як реклама перевіряє репутацію

Я б оцінювала успіх такої комунікації ширше за кількість переглядів. Публічне обличчя допомагає бренду увійти в поле зору, але подальші стосунки залежать від змісту обіцянки, досвіду клієнта та чесності партнерства. Тут особливо показові чотири питання, які варто поставити перед кампанією:

Чи зрозуміло аудиторії, що саме пропонують і на яких умовах?

Чи відповідає обраний носій реклами ситуації та очікуванням людей?

Чи відкрито позначено оплачений зв’язок із брендом?

Чи поважає кампанія тих, хто працює на неї, і тих, до кого звертається?

Сендвіч-мен продавав увагу перехожих ціною власної виснажливої праці. Сучасний блогер може запропонувати бренду дорожчий ресурс: довіру своєї аудиторії. Її легко втратити, коли рекомендації перетворюються на потік чужих обіцянок. Для мене ця історія про межу рекламного впливу. Технології зробили людську присутність масштабованою, але відповідальність за сказане все одно залишається персональною.