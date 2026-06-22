Психологія люксу та ефект Веблена — чому ми купуємо статус. Колонка Вероніки Чекалюк

У класичній економічній логіці прийнято вважати, що людина обирає продукт через його якість, функціональність або ціну. Але реальна поведінка споживача набагато складніша. У більшості випадків люди купують не предмет, а його соціальне значення. Дослідження економіки поведінки показують: попит на люксові товари часто зростає разом зі зростанням ціни — явище, відоме як Veblen Effect, де вищча ціна сигналізує про статус і престиж, а не про функціональність.

Чому люди купують не продукт, а символ?

Саме тому в сучасній економіці статус часто стає важливішим за функцію, а символ — дорожчим за сам продукт. Це явище називається символічним споживанням, і воно керує мільйардами доларів у світовій економіці.

Людина рідко купує сумку лише для того, щоб носити в ній речі. Вона купує образ себе, відчуття належності до певного кола, соціальний сигнал, який читає оточення. Іноді цінність цього сигналу перевищує реальну цінність матеріалу у десятки разів.

Теорія статус-сигналізації, розроблена економістом Торстейном Веблен ще у 1899 році у роботі "The Theory of the Leisure Class", досліджує, як люди використовують споживання для демонстрації соціального статусу. Дослідження підтвердили: люди витрачають на люксові товари не тому, що вони краще функціонують, а тому, що вищча ціна сама по собі сигналізує про престиж і винахідливість.

Як Hermès перетворив сумку на символ влади?

Показовою є історія будинку Hermès і легендарної сумки Kelly, про це я вже розповідала в попередньому дописі. Сама модель з'явилася ще у 1930-х роках під назвою Sac à dépêches. Це була стримана й дорога сумка для жінок із вищого суспільства, але вона не була глобальним символом престижу. Ситуацію змінив випадок, який сьогодні вважається одним із найгеніальніших непрямих маркетингових ефектів у світі люксу.

Принцеса Монако Грейс Келлі одного разу використала цю сумку, щоб прикрити вагітність від настирливих папараци. Фото миттєво облетіло світові медіа. Жінки побачили не аксесуар — вони побачили образ аристократичної стриманості, елегантності й недосяжного статусу. Hermès швидко зрозумів силу моменту і перейменував модель на Kelly.

Із цього моменту сумка перестала бути шкіряним виробом. Вона стала культурним символом. Це важливий маркетинговий урок: іноді ринок продає не предмет, а історію, яка випадково прикріпилася до предмета. І саме ця історія починає формувати ціну.

Чому дефіцит стає люксом?

Ще цікавішою є історія Birkin Bag — іншої культової сумки Hermès. Вона народилася випадково під час перельоту, коли британська акторка Джейн Біркін поскаржилася керівнику Hermès на незручність жіночих сумок для подорожей. Ця розмова стала основою нової моделі.

Але справжня сила бренду проявилася не в дизайні, а в маркетинговій стратегії дефіциту. Hermès роками штучно обмежував доступ до Birkin Bag. Сумку було неможливо просто купити. Потрібно було чекати, мати історію покупок, потрапляти у внутрішні списки клієнтів. Саме недоступність перетворила її на один із найсильніших символів статусу у світі.

Дослідження психології люксового споживання виявили: виключність і дефіцит товару підвищують його сприйняту цінність і бажання володіти ним. Коли продукт складно отримати, сигнал статусу стає сильнішим, тому що власність підтверджує не лише матеріальне багатство, а й доступ до внутрішніх кіл влади.

Чи справді ця сумка краще за інші?

І тут виникає найцікавіше питання: чи справді ця сумка настільки краща за інші? Очевидно, що оригінал Hermès має високу якість шкіри, ручну роботу та складне виробництво. Але ринкова ціна формується не лише ремеслом — вона формується соціальним значенням володіння.

Парадоксально, але інколи самі майстри, які роками вручну створюють ці сумки, живуть дуже далеко від того розкішного світу, який символизує продукт. За фасадом люксової індустрії часто стоїть тиха, виснажлива праця ремісників, чия майстерність стає фундаментом чужого статусу.

І це ще один парадокс сучасного споживання: ринок значно дорожче оцінює символ, ніж людину, яка його створила. Дослідження показали: люксові бренди часто мають чистий прибуток 30-40%, хоча виробничі витрати становлять лише 10-15% від ціни.

Як символи керують іншими сферами?

Подібний механізм працює не лише в моді. У багатьох індустріях продукт стає знаком приналежності до певного соціального рівня. І чим менше об'єктивно можна виміряти якість, тим більше ринок покладається на символи.

Те саме відбувається з вином, годинниками, автомобілями, готелями та навіть університетами. Нині економіка дедалі менше працює як ринок речей і дедалі більше — як ринок значень. Люди купують не просто предмети. Вони купують історії, асоціації, репутацію і власне місце у соціальній ієрархії.

У цій системі статус перестає бути побічним ефектом споживання і стає його головною причиною.

Чому реплік часто заробляють більше, ніж оригінали?

Найпарадоксальніше у світі символічного споживання полягає в тому, що найбільші прибутки інколи отримують не ті, хто створив культовий продукт, а ті, хто навчився масштабувати його символ для масового ринку.

Саме тому виробники реплік, копій і "натхненних версій" люксових сумок часто заробляють значно більше в обсягах, ніж окремі автори чи навіть ремісники, які стояли біля витоків оригінальної ідеї.

Причина проста: масова аудиторія прагне не стільки самого виробу, скільки доступу до символу статусу. Більшість людей купує не шкіру, фурнітуру чи ручну роботу — вони купують відчуття причетності до певного соціального образу.

Дослідження показали: дешевші копії можуть мати надзвичайний попит, тому що вони дають можливість хоча б частково відтворити статусний сигнал. Люди купують "код" бренду більше, ніж сам продукт.

Як впливи керують поведінкою через наслідування?

Силою сучасного маркетингу є феномен наслідування. Люди схильні копіювати поведінку тих, кого вважають успішними, красивими, впливовими або соціально бажаними. Саме тому поява певної речі у руках знаменитості часто миттєво перетворює її на масовий об'єкт бажання.

У цей момент продукт перестає бути просто товаром — він стає інструментом психологічного наближення до кумира. На цьому принципі побудована одна з найпотужніших маркетингових систем сучасності — influencer marketing або маркетинг впливу.

Бренди давно зрозуміли: люди набагато охочіше довіряють не прямій рекламі, а поведінці тих, кого вони емоційно наслідують. Дослідження підтвердили: рекомендація від впливової особи з власного соціального кола на 50% ефективніша, ніж традиційна реклама.

Чому підлітки особливо вразливі до статусних сигналів?

Особливо вразливою до цього механізму є підліткова аудиторія. У період формування ідентичності тінейджери гостро шукають символи належності, визнання та соціального прийняття. І коли популярний співак, блогер або актор демонструє певний бренд, для молодої аудиторії це сприймається не як реклама, а як модель бажаного життя.

Саме тому підлітки часто готові витрачати останні гроші на кросівки, сумки, косметику чи гаджети, які асоціюються з їхнім кумиром. Вони купують не річ — вони купують емоційне відчуття близькості до образу, яким захоплюються.

Психологічні дослідження показують: у період підліткового віку мозок особливо активно розвиває системи, відповідальні за соціальне визнання. Подразник від соціальної деталізації практично рівний подразнику від отримання фізичної винагороди.

Як бренди масштабують символи для маси?

Саме тому сьогодні великі компанії інвестують мільйони не лише у продукт, а у створення правильного носія цього продукту — людини, яка стане соціальним орієнтиром для масової аудиторії.

Фактично сучасний ринок продає не речі, а сценарії ідентичності. І чим сильніше людина прагне знайти власне місце у соціальному світі, тим легше маркетинг перетворює чужий образ життя на її особисте бажання.

У своїй практиці досліджень комунікації я помічаю: найсильніші бренди — ті, які не просто пропонують товар, а запрошують людину у певний світ. Вони говорять не "купи це", а "стань частиною цього".

Чи можна вийти з системи символів?

Нині економіка символічного споживання — це не буденність, а основна архітектура, на якій побудована сучасна культура. Символи керують вибором частіше, ніж раціональні розрахунки.

Розуміння цих механізмів не означає покутні від споживання. Це означає усвідомлену участь у системі. Коли ви купуєте бренд, ви обираєте не лише продукт — ви обираєте історію, яку він розповідає про вас. Справедливо розпізнати, що цей вибір частково керується соціальною архітектурою, яка вас оточує.

Саме тому найбільш свідомі споживачі — ті, які розуміють механізм і обирають свідомо, а не безсвідомо підпадають під вплив.