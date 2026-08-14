Психіка під час війни — пояснення психотерапевтки Ксенії Тейлор

24 лютого 2022 року — дата, яка закінчила одну епоху та розпочала іншу. Я пам’ятаю той ранок до найменших деталей. Прокинувшись від вибухів, я в глибині душі одразу зрозуміла, що відбувається. Заціпеніла на кілька секунд. Мозок відмовлявся приймати реальність. Майже всі люди, з якими я потом спілкувалася, казали: першою була думка "Такого не може бути". У ХХІ столітті. У центрі Європи. З нами.

Психіка чіплялася за заперечення, ніби намагалася виграти ще кілька хвилин у реальності. Але вибухи лунали знову. І разом із ними приходило усвідомлення: сон, випадковість, помилка — все це відпадало. Це — психологічні зміни під час війни, що почалися в ту саму мить для кожного з нас.

За роки великої війни через мій психотерапевтичний кабінет пройшли сотні людей. Військові й цивільні. Люди, які втратили дім, близьких, роботу, відчуття безпеки. І щоразу я бачила одне й те саме: війна змінює не лише окрему людину — вона змінює спосіб, у який почувається, думає й реагує ціле суспільство.

Як шок перетворився на фон?

Раніше сирена зупиняла життя. Сьогодні вона часто стає лише ще одним звуком дня. Людина перериває розмову, спускається в укриття, відповідає на робочий лист, замовляє каву дорогою назад і продовжує зустріч так, ніби нічого не сталося.

Зовні це виглядає як звикання. Насправді — адаптація. Психіка не може нескінченно жити в гострому шоку. Якщо небезпека тривала роками, вона перебудовує свої механізми, щоб людина могла працювати, виховувати дітей, приймати рішення, залишатися функціональною.

Саме тому сьогодні ми рідше бачимо паніку — і значно частіше бачимо людей, які просто продовжують. Але страх нікуди не зник. Він просто перестав бути гострим — і став постійним. Найнебезпечніше те, що ми навчилися жити поруч із страхом.

Що сталося з нервовою системою країни?

Пригадайте, як ви прокидаєтеся серед ночі від різкого звуку: серце вже прискорилося, м’язи напружилися, дихання змінилося. І лише через кілька секунд мозок розуміє: це двері сусідів, або грім, або вантажівка на вулиці. Так відбувається тому, що наше тіло вже реагує швидше, ніж свідомість.

За ці роки ми стали уважнішими до будь-яких сигналів небезпеки. Автоматично оцінюємо, де найближче укриття. Прислухаємося до незнайомих звуків. Важче розслабляємося навіть тоді, коли для цього є всі умови.

Наша психіка живе у стані пролонгованої психотравми війни. І це закономірна відповідь організму, який занадто довго не отримував сигналу: "Загроза минула". Тіло запам’ятовує небезпеку навіть тоді, коли розум намагається відпочити. І ця пам’ять залишиться з нами ще довго після того, як замовкнуть сирени.

Як ми стали емоційно складнішими?

Можливо, найбільша зміна — не тривога, а те, що ми навчилися одночасно відчувати речі, які колись здавалися несумісними.

Ми радіємо народженню дитини та цього ж дня плачемо через загибель знайомого. Плануємо відпустку та збираємо тривожну валізу. Сміємося за сімейною вечерею та здригаємося щоночі від сирени.

Ми втратили ілюзію абсолютної безпеки. Ілюзію справедливого світу. Ілюзію повного контролю над власним життям. Ми дізналися, що можна одночасно триматися і падати, сміятися і плакати, будувати плани і знати, що все може змінитися за одну ніч. Це боляче. Але це також і нова зрілість — уміння витримувати суперечності без того, щоб зламатися.

Натомість ми поступово набули іншого — дорослішання. Не як окремі люди, а як суспільство. Ми все менше чекаємо, що хтось вирішить проблеми замість нас. Ми знаємо: найскладніші завдання — вирішувати нам. І ми вирішуємо.

Що таке стійкість після п’яти років війни?

Сьогодні слово "стійкість" звучить вже не гeroїчно — воно стало буденним. Стійкість — це:

приготувати дітям сніданок після безсонної ночі

відвести їх до школи

прийти на роботу

підтримати друга

зателефонувати батькам

посадити квіти біля дому

написати список своїх бажань

планувати майбутнє, навіть коли воно здається непевним

Справжня стійкість ніколи не означає відсутності болю. Стійкість — це здатність продовжувати жити разом із болем. Саме ця буденна, непомітна стійкість тримає країну не менше, ніж великі гeрoїчні вчинки.

Як змінилася наша надія?

П’ять років тому більшість із нас чекала дня, коли все закінчиться. Я рахувала дні війни через сторіс в інстаграмі. Моя психіка дуже хотіла, щоб це жахіття скоріше закінчилося. І я, як і кожен українець, мріяла про те, щоб прокинутися одного ранку у вільній тихій країні.

Сьогодні надія стала іншою. Вона вже не спирається лише на очікування швидкого фіналу. Вона народжується з досвіду. З усвідомлення, що ми вже витримали те, що колись здавалося неможливим. З довіри до тих, хто поруч. З довіри до себе та до країни, яка продовжує жити, попри все.

Ми не стали людьми, які перестали боятися. Ми стали людьми, які навчилися жити, навіть коли страх залишається поруч. Україна після п’яти років війни — це країна, чия колективна психіка навчилася виживати без відчуття повної безпеки, але не втратила здатності любити життя й залишатися людьми.