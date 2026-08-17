Заміна КВЕД на NACE 2.1-UA — ризики для бізнесу. Керівниця Payroll Smart Solutions Юлія Журавель

Держстат встановив дату переходу на новий стандарт — 1 січня 2027 року. Здається, часу достатньо. Але формулювання методології криє в собі приховану загрозу, яка може дорого коштувати бізнесу: автоматичного оновлення кодів не відбудеться. Компанії, які вирішать почекати до останнього кварталу 2026 року, ризикують отримати не технічну проблему, а юридичну.

Головна дата і те, що за нею стоїть

Перехід на NACE 2.1-UA синхронізований із загальноєвропейським графіком впровадження NACE Rev. 2.1. Рішення має на меті привести українську статистику у відповідність до Регламенту Комісії (ЄС) 2023/137, без якого макроекономічні показники України неможливо коректно порівнювати з даними країн ЄС.

Держстат заклав тривалий підготовчий період свідомо. Замість звичайного запасу часу "про всяк випадок" цей період дозволяє верифікувати дані в державних реєстрах та адаптувати ІТ-системи органів влади. Ключова подія цього періоду відбудеться не в 2027-му, а раніше: 21 травня 2026 року Держстат опублікував таблиці відповідності КВЕД-2010 і NACE 2.1-UA, а масштабна актуалізація довідників у Єдиному державному реєстрі має завершитися до кінця 2026 року.

Чому автоматичної заміни коду не буде у всіх

Для більшості підприємств зміни відбудуться автоматично — без потреби у додаткових діях. Це стосуватиметься тих видів діяльності, для яких у новій класифікації NACE 2.1-UA збережено пряму відповідність "один до одного" між старими й новими кодами (остаточний рівень відповідності визначить Держстат).

Багато керівників очікують, що держава сама "підмінить" старі коди новими в момент переходу. Це помилкове припущення, і саме воно найбільш ризикове.

Архітектура NACE 2.1-UA відображає структурні зміни в економіці останнього десятиліття: платформову економіку, фінтех, цифрове посередництво в торгівлі й логістиці. Через це старі коди КВЕД-2010 не завжди перетворюються на нові за простим принципом "один до одного". Іноді один код розпадається на кілька специфічних, і система фізично не може вирішити за підприємство, який із них відповідає його реальній діяльності.

Тому кожен суб’єкт господарювання має самостійно ініціювати зміну коду в ЄДР. Інертність у цьому питанні — пряма дорога до фіскальних ризиків.

Попередження для спрощенців

Право на застосування спрощеної системи оподаткування залежить від відповідності зареєстрованого коду КВЕД фактичній діяльності. Якщо після 1 січня 2027 року ваш новий код за NACE 2.1-UA потрапить до переліку заборонених для єдиного податку (наприклад, у сфері специфічного фінансового посередництва), статус платника може бути анульований за результатами перевірки ДПС. Невідповідність кодів у ЄДР та первинних документах також стане підставою для блокування податкових накладних.

Три типи зв’язків, які визначать вашу стратегію

Основний інструмент переходу — таблиці відповідності, або перехідні ключі. Але працювати з ними лінійно не вийде, бо зв’язки між старими та новими кодами бувають трьох типів.

Один до одного: пряма заміна без додаткового аналізу.

Багато до одного: кілька старих кодів консолідуються в один новий.

Один до багатьох: найскладніший випадок, коли один старий код розпадається на кілька нових і рішення доводиться приймати вручну.

Третій випадок вимагає детального аналізу, а не механічної підстановки. Компанія має подивитися на структуру валової доданої вартості або на розподіл персоналу за напрямами діяльності і на основі цього обрати код, який найточніше описує бізнес.

Що змінюється в ключових розділах

Найбільш відчутної трансформації зазнають розділи, пов’язані з цифровою економікою. У сфері інформації та комунікацій з’являється чіткіше виокремлення цифрового контенту та послуг посередництва на онлайн-платформах, що особливо важливо для ІТ-компаній, які працюють у моделі SaaS. У фінансовому секторі деталізуються послуги фінтеху та операції з криптоактивами. У сфері нерухомості уточнюється класифікація професійного управління майном через цифрові інтерфейси. А в торгівлі й логістиці нові класи чіткіше розмежовують саму торгівлю та цифрове посередництво.

Для бізнесу це означає, що старий код, який раніше "більш-менш підходив", після 2027 року може виявитися просто неточним. Це вже не стилістична дрібниця, а питання відповідності законодавству.

Проблема, про яку мало хто говорить: історичні дані

Перехід на новий стандарт створює розрив у порівнянності показників. Щоб коректно аналізувати динаміку рік до року після 2027-го, бухгалтерії доведеться або вести подвійне кодування, або ретроспективно перераховувати показники попередніх періодів у нову класифікацію. Без цього кроку будь-який YOY-аналіз втратить сенс.

Що зробити вже сьогодні: покроковий план дій

Визначте типи зв’язків для всіх діючих кодів КВЕД підприємства через офіційні таблиці відповідності.

Для зв’язків типу "один до багатьох" проведіть внутрішній аудит, щоб обрати правильний новий код.

Перевірте обрані коди на відповідність ст. 291 Податкового кодексу щодо обмежень для спрощеної системи оподаткування.

Подайте реєстраційну заяву до ЄДР для актуалізації кодів, щойно з’явиться технічна можливість зробити це через "Дію" або держреєстратора.

Оновіть довідники в ERP та облікових системах і узгодьте з розробниками ПЗ формати нової звітності.

Налаштуйте алгоритми трансформації історичних даних, щоб зберегти порівнянність фінансової звітності.

Перехід на NACE 2.1-UA не обмежується формальною заміною цифр у реєстрі. Це методологічна реформа, яка визначить, наскільки прозорим і зрозумілим український бізнес буде для міжнародних партнерів та інвесторів. Компанії, які почнуть роботу з таблицями відповідності вже зараз, увійдуть у 2027 рік підготовленими. Ті, хто чекатимуть, ризикують зустріти новий рік із заблокованими податковими накладними та втраченим статусом платника єдиного податку.