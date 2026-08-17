Заміна КВЕД на NACE 2.1-UA — ризики для бізнесу. Керівниця Payroll Smart Solutions Юлія Журавель

Прощавай, КВЕД: що робити до NACE 2.1-UA
Держстат переводить бізнес на NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 року. Автоматичної заміни кодів не буде — пояснюємо ризики для єдиного податку та план дій.
Держстат встановив дату переходу на новий стандарт — 1 січня 2027 року. Здається, часу достатньо. Але формулювання методології криє в собі приховану загрозу, яка може дорого коштувати бізнесу: автоматичного оновлення кодів не відбудеться. Компанії, які вирішать почекати до останнього кварталу 2026 року, ризикують отримати не технічну проблему, а юридичну.
Головна дата і те, що за нею стоїть
Перехід на NACE 2.1-UA синхронізований із загальноєвропейським графіком впровадження NACE Rev. 2.1. Рішення має на меті привести українську статистику у відповідність до Регламенту Комісії (ЄС) 2023/137, без якого макроекономічні показники України неможливо коректно порівнювати з даними країн ЄС.
Держстат заклав тривалий підготовчий період свідомо. Замість звичайного запасу часу "про всяк випадок" цей період дозволяє верифікувати дані в державних реєстрах та адаптувати ІТ-системи органів влади. Ключова подія цього періоду відбудеться не в 2027-му, а раніше: 21 травня 2026 року Держстат опублікував таблиці відповідності КВЕД-2010 і NACE 2.1-UA, а масштабна актуалізація довідників у Єдиному державному реєстрі має завершитися до кінця 2026 року.
Чому автоматичної заміни коду не буде у всіх
Для більшості підприємств зміни відбудуться автоматично — без потреби у додаткових діях. Це стосуватиметься тих видів діяльності, для яких у новій класифікації NACE 2.1-UA збережено пряму відповідність "один до одного" між старими й новими кодами (остаточний рівень відповідності визначить Держстат).
Багато керівників очікують, що держава сама "підмінить" старі коди новими в момент переходу. Це помилкове припущення, і саме воно найбільш ризикове.
Архітектура NACE 2.1-UA відображає структурні зміни в економіці останнього десятиліття: платформову економіку, фінтех, цифрове посередництво в торгівлі й логістиці. Через це старі коди КВЕД-2010 не завжди перетворюються на нові за простим принципом "один до одного". Іноді один код розпадається на кілька специфічних, і система фізично не може вирішити за підприємство, який із них відповідає його реальній діяльності.
Тому кожен суб’єкт господарювання має самостійно ініціювати зміну коду в ЄДР. Інертність у цьому питанні — пряма дорога до фіскальних ризиків.
Попередження для спрощенців
Право на застосування спрощеної системи оподаткування залежить від відповідності зареєстрованого коду КВЕД фактичній діяльності. Якщо після 1 січня 2027 року ваш новий код за NACE 2.1-UA потрапить до переліку заборонених для єдиного податку (наприклад, у сфері специфічного фінансового посередництва), статус платника може бути анульований за результатами перевірки ДПС. Невідповідність кодів у ЄДР та первинних документах також стане підставою для блокування податкових накладних.
Три типи зв’язків, які визначать вашу стратегію
Основний інструмент переходу — таблиці відповідності, або перехідні ключі. Але працювати з ними лінійно не вийде, бо зв’язки між старими та новими кодами бувають трьох типів.
- Один до одного: пряма заміна без додаткового аналізу.
- Багато до одного: кілька старих кодів консолідуються в один новий.
- Один до багатьох: найскладніший випадок, коли один старий код розпадається на кілька нових і рішення доводиться приймати вручну.
Третій випадок вимагає детального аналізу, а не механічної підстановки. Компанія має подивитися на структуру валової доданої вартості або на розподіл персоналу за напрямами діяльності і на основі цього обрати код, який найточніше описує бізнес.
Що змінюється в ключових розділах
Найбільш відчутної трансформації зазнають розділи, пов’язані з цифровою економікою. У сфері інформації та комунікацій з’являється чіткіше виокремлення цифрового контенту та послуг посередництва на онлайн-платформах, що особливо важливо для ІТ-компаній, які працюють у моделі SaaS. У фінансовому секторі деталізуються послуги фінтеху та операції з криптоактивами. У сфері нерухомості уточнюється класифікація професійного управління майном через цифрові інтерфейси. А в торгівлі й логістиці нові класи чіткіше розмежовують саму торгівлю та цифрове посередництво.
Для бізнесу це означає, що старий код, який раніше "більш-менш підходив", після 2027 року може виявитися просто неточним. Це вже не стилістична дрібниця, а питання відповідності законодавству.
Проблема, про яку мало хто говорить: історичні дані
Перехід на новий стандарт створює розрив у порівнянності показників. Щоб коректно аналізувати динаміку рік до року після 2027-го, бухгалтерії доведеться або вести подвійне кодування, або ретроспективно перераховувати показники попередніх періодів у нову класифікацію. Без цього кроку будь-який YOY-аналіз втратить сенс.
Що зробити вже сьогодні: покроковий план дій
- Визначте типи зв’язків для всіх діючих кодів КВЕД підприємства через офіційні таблиці відповідності.
- Для зв’язків типу "один до багатьох" проведіть внутрішній аудит, щоб обрати правильний новий код.
- Перевірте обрані коди на відповідність ст. 291 Податкового кодексу щодо обмежень для спрощеної системи оподаткування.
- Подайте реєстраційну заяву до ЄДР для актуалізації кодів, щойно з’явиться технічна можливість зробити це через "Дію" або держреєстратора.
- Оновіть довідники в ERP та облікових системах і узгодьте з розробниками ПЗ формати нової звітності.
- Налаштуйте алгоритми трансформації історичних даних, щоб зберегти порівнянність фінансової звітності.
Перехід на NACE 2.1-UA не обмежується формальною заміною цифр у реєстрі. Це методологічна реформа, яка визначить, наскільки прозорим і зрозумілим український бізнес буде для міжнародних партнерів та інвесторів. Компанії, які почнуть роботу з таблицями відповідності вже зараз, увійдуть у 2027 рік підготовленими. Ті, хто чекатимуть, ризикують зустріти новий рік із заблокованими податковими накладними та втраченим статусом платника єдиного податку.
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