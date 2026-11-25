Морська логістика для українського агроекспорту обмежена, тож зерно та іншу продукцію везуть Дунаєм, залізницею й автомобілями через західні кордони. Такі маршрути дорожчі й повільніші, а ще проходять територією, яку росія атакує. Що це означає для аграріїв, цін на полицях і наявності продуктів?

Нові маршрути — нові обмеження

Повномасштабна війна суттєво змінила звичні маршрути українського агроекспорту. Через обмеження роботи морських портів значну частину продукції доводиться спрямовувати іншими шляхами: через дунайські порти, залізницею, автомобільним транспортом і через західні кордони.

Зміна маршруту не прибирає воєнних ризиків. Агропродукцію все одно треба доставити до пунктів експорту через територію України, яка залишається під загрозою обстрілів. Тож нова логістична система має не лише економічні, а й безпекові обмеження.

Скільки вдається вивезти

У Мінагрополітики зазначають, що бізнес разом із державою розширює можливості альтернативної логістики і ці заходи вже дають результат, хоча загалом ситуація залишається складною. За першу половину вересня Україна вивезла агропродукції на рівні 44% від потенційного обсягу — проти близько 30% у серпні.

Основне навантаження лягло на дунайські порти та залізницю. За підсумками вересня через Дунай пройшло близько 1,3 млн тонн агропродукції — 54% усього експорту. Залізницею перевезли ще 993 тис. тонн, або 41%. На автомобільні перевезення припало близько 5%. Загалом за місяць Україна експортувала 2,4 млн тонн, або 46% потенційного обсягу.

Повністю замінити море ці маршрути поки не можуть. Навіть за максимального використання автомобільних, залізничних і дунайських напрямків через Польщу, Румунію, Молдову, Словаччину та Угорщину їхня сукупна пропускна спроможність оцінюється приблизно у 27 млн тонн агропродовольчої продукції на рік.

Проблема не лише в пропускній спроможності. Альтернативні маршрути проходять через територію, яку атакує росія, тож пошкодження транспортної та портової інфраструктури може ускладнити навіть ті напрямки, які формально доступні.

Повільніший експорт тисне на весь ланцюг — від вивезення врожаю з господарства до його продажу на зовнішньому ринку. За оцінкою Мінагрополітики, Україні може знадобитися близько 11 млн тонн додаткових потужностей для зберігання зерна.

Як логістика впливає на ціни

Дорожче перевезення скорочує дохід виробника, а частина додаткових витрат згодом потрапляє в ціну для споживача.

Для агровиробників

Альтернативна логістика коштує більше за морську. За оцінкою УКАБ, додаткові витрати становлять у середньому близько €41 на тонну, а загальна сума може перевищити €1,1 млрд. Для українського виробника це фактично означає нижчу закупівельну ціну.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький оцінює додаткові витрати аграріїв у $50–80 на кожну тонну, експортовану альтернативними маршрутами. Втрати агросектору через дорожчу логістику — близько $100–120 млн на місяць. У багатьох випадках експорт зернових уже став збитковим.

Ціна пшениці 3-го класу для виробника за два місяці знизилася майже на 30% — до €117 за тонну в серпні. В окремих випадках перевезення зерна коштує понад $100 за тонну.

Для споживачів

Вплив на кінцеві ціни є, але прогнозується помірним. За оцінками Мінагрополітики, базовий продуктовий набір може подорожчати приблизно на 2,5–3%. Ідеться про весь ланцюг — від доставки сировини й ресурсів для виробництва до перевезення готового товару, пакування та зберігання.

Подорожчання не буде однаковим. Насамперед можуть зрости ціни на товари, що залежать від швидкості доставки та спеціальних умов, як-от охолодження. На кінцеву ціну впливатимуть також сезонність, попит, обсяги внутрішнього виробництва, вартість пального й енергії.

Якщо нинішні обмеження збережуться, втрачатимуть і виробники, і споживачі. Перші — частину доходу через дорогий експорт, другі поступово відчуватимуть це в цінах. Різниця — у масштабі та швидкості впливу.

Чи буде дефіцит агропродукції

У Мінагрополітики наразі не бачать передумов для нестачі основних видів агропродукції: наявні запаси та обсяги виробництва дають змогу забезпечувати потреби населення.

На внутрішнє споживання припадає близько 25–30% вирощеної в Україні агропродукції, решта традиційно йде на зовнішні ринки. Тож скорочення експорту саме по собі не створює дефіциту всередині країни.

Виробництво зернових у 2026 році прогнозується на рівні 60,4 млн тонн, зокрема пшениці — близько 22,4 млн тонн. За внутрішньої потреби у 6,4 млн тонн загальна пропозиція пшениці разом із запасами може становити близько 26,6 млн тонн. Інший приклад — картопля: врожай оцінюється приблизно у 12,5 млн тонн, тоді як населення споживає 2–2,5 млн тонн на рік. Значна частина врожаю йде на насіння та корми для тварин.

Водночас продукти можуть зникати з полиць навіть тоді, коли в країні їх достатньо. У серпні після ударів по розподільчих центрах у Києві та області з ладу вийшло близько 100 тис. кв. м складських площ. Це спричинило тимчасові перебої з постачанням, зокрема молочної та іншої свіжої продукції. Товар може бути на складі виробника чи в іншому регіоні, але не дійти до конкретного магазину через пошкоджену інфраструктуру або змінені маршрути доставки.

Окремий ризик — тривалі проблеми з експортом. На 2026/27 маркетинговий рік Україна розраховувала експортувати близько 64,4 млн тонн агропродукції, але за тривалих обмежень роботи чорноморських портів обсяг може скоротитися приблизно до 29,6 млн тонн. Це означає передусім накопичення непроданого врожаю та брак складів, а не нестачу продуктів для населення.

У довшій перспективі ситуація може змінитися, якщо проблеми зі збутом і дорогою логістикою змусять скорочувати виробництво. За оцінками аграрних організацій, посівні площі можуть зменшитися приблизно на 1 млн га. А це вже ризик меншої пропозиції в наступних сезонах.

Отже, головна проблема внутрішнього ринку зараз — не відсутність агропродукції, а своєчасне постачання та вартість.

Що робити аграріям

Для виробника зміна маршрутів означає вищі витрати, складніший збут і менший прибуток. До звичайних виробничих ризиків додаються проблеми з перевезенням, зберіганням і продажем. Тож аграріям доводиться переглядати підходи до роботи й планування сезону: зберігати ефективність, не збільшуючи без потреби фінансове навантаження. У Agriline ми бачимо, що йдеться не лише про оновлення техніки, а й про вибір рішень, які допомагають господарству адаптуватися.